Revue annuelle des Amis d’Octave Mirbeau, n° 4 : "Mirbeau dans le monde, à son époque et de nos jours"

Plus d’un siècle après sa disparition, qui a été commémorée partout dans le monde en 2017, Octave Mirbeau, l’auteur de L’Abbé Jules et du Journal d’une femme de chambre, est plus que jamais d’actualité, au moment où, après la pandémie mondiale, une guerre monstrueuse aux portes de l’Europe met à son tour à nu les faux-semblants de notre civilisation, où rien ne semble en mesure d’arrêter l’inhumanité de l’homme. Incarnation de l’intellectuel engagé, libertaire, dreyfusard, combattant de la laïcité, écologiste avant la lettre, chantre attitré de Monet, de Rodin, de Van Gogh et de Camille Claudel, il n’a cessé de se battre pour des valeurs éthiques et esthétiques, la Vérité, la Justice et la Beauté. Avec la seule arme de sa plume, il a dénoncé sans relâche toutes les formes d’oppression, d’exploitation et d’aliénation. Il est, par excellence, le grand démystificateur, celui qui tente d’ouvrir les yeux des « aveugles volontaires ».

Ce quatrième numéro de la revue annuelle des Amis d’Octave Mirbeau (AOM) entend poursuivre le travail entamé il y a 29 ans : enrichir encore les études portant sur l’œuvre de Mirbeau, et contribuer à la popularisation, auprès d’un plus large public, des œuvres, des valeurs et des combats de « l’imprécateur au cœur fidèle ». Il comporte donc des articles universitaires et des synthèses relatives à la littérature, à l’art et à l’histoire, mais aussi un grand nombre de documents inédits, de témoignages divers, d’informations nouvelles sur Mirbeau, sur ses nombreux amis et confrères (Monet et Rodin, Tolstoï et Zola, Paul Hervieu, et Albert Adès, Alphonse Allais et les Incohérents, etc.), sur l’actualité de Mirbeau aujourd’hui et sur les actualités mirbelliennes à travers le monde, ainsi que de très riches notes bibliographiques sur l’écrivain et sur tous les aspects de la Belle Époque, dont il était un acteur reconnu et influent.

Comme nos trois premiers numéro, et comme les 26 numéros précédents des Cahiers Octave Mirbeau dont il prolonge la mission, il est de nouveau superbement illustré, grâce notamment à des œuvres originales signées Philippe Barbier, Jacques Cauda, Jean Estaque, Antoine Juliens, Nadia Khiari, Daria Matskievitch, Stefan Prince, Nicolas Rozier, Corinne Taunay et Éloi Valat.

TABLE DES MATIÈRES

• Pierre MICHEL, « L’affaire Iznogoud – Le dénouement »

PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDES

Emma BURSTON, « La traversée transatlantique dans le récit court mirbellien

- La nouvelle, une bouteille à la mer ? »

Antigone SAMIOU, « La Mort chez Mirbeau et Tolstoï »

Giulia SCURO, « Quand la formation n’a pas lieu - Une lecture de Sébastien Roch»

Clélia NAU, « Atmosphères irrespirables dans Le Jardin des supplices»

Agnès ELTHES, « Le calvaire des deux traducteurs hongrois du Jardin des supplices»

Jean-Paul VESPINI, « Émile et Octave réconciliés par la bicyclette »

Meamar TIRENIFI, « Mirbeau et les antimodernes »

Elena FORNERO, « À propos d’Un roi tout nu - Albert Adès entre Octave Mirbeau et Emmanuel Gondouin »

DEUXIÈME PARTIE : DOCUMENTS

Pierre MICHEL, « Lettres inédites de Mirbeau »

Pierre MICHEL, « Lettres inédites de Paul Hervieu à Octave Mirbeau (1891-1892) »

Georges GUITTON, « Au collège de Rennes – Les désarrois de l’élève Mirbeau »

Agnès ELTHES, « Une journaliste hongroise rend visite à Mirbeau en 1910 »

TROISIÈME PARTIE : TÉMOIGNAGES

Patrick BOUGEARD, « Bonjour, Monsieur Mirbeau »

Raffaella TEDESCHI, « De la bibliographie de la critique d’art d’Octave Mirbeau à l’interrogation sur l’acte créateur »

Colas DURRLEMAN, « Mirbeau et le Clos Saint-Blaise – Un questionnement »

Christan CHAUVAUD, « À propos de mon film : Les Affaires sont les affaires»

Bertrand SERGENT, « L’Épidémie dans le Vaucluse »

Jacques MICHEL, « Pourquoi adapter L’Épidémie»

Corinne TAUNAY, « La malle magique des Arts Incohérents »

QUATRIÈME PARTIE : BIBLIOGRAPHIE

1. Œuvres d’Octave Mirbeau, par Pierre Michel

2. Études sur Octave Mirbeau, par Pierre Michel

- Loïc Le Sayec, La poétique du dégoût dans l’œuvre d’Octave Mirbeau, thèse de doctorat

3. Notes de lecture

- Maxime Benoît-Jeannin, Mademoiselle Bovary, par Pierre Michel

- Marie-France Lecat et Jean-Michel Leniaud, Biarritz : Eugénie, l’Impératrice architecte, par Maxime Benoît-Jeannin

- Cahiers naturalistes, n° 96, par Pierre Michel

- Aurélie Barjonet et Karl Zieger, Zola, derrière le rideau de fer, par Aurélie Barjonet et Karl Zieger

- Jacques Pagniez, Monet-Zola, improbables rencontres, par Jacques Pagniez

- Pascale Auditeau, La guerre de 1870 vue par les romanciers (1870 - 1914), par Pierre Michel

- Yannick Lemarié, Arsène Crié (1853-1895), anarchiste, boulangiste, par Pierre Michel

- Marie-Ange Fougère (dir.), Alfred Capus ou le sourire de la Belle Époque, par Pierre Michel

- Yanna Kor, Les théâtres d'Alfred Jarry - L'invention de la scène ‘pataphysique, par Yanna Kor

- Le Magasin du XIXe siècle, n° 12, par Pierre Michel

- Sylvie Brodziak, Le Paris de Clemenceau, par S. B.

- Paul Masson, L’éducation populaire, un phénix toujours renaissant, et

Paul Masson, Dans les pas de Gaston Couté – Un poète pour aujourd’hui, par Gérard Quentin

- Paul-Henri Bourrelier, La Belle Époque et son héritage, par Marc Kauffmann

- Mamadou A. Ly, Rémy de Gourmont un écrivain dans la tourmente, par Vincent Gogibu

- Sidney Place, Les Fréquentations de Maurice, suivi de Tableaux de Londres, par Jacques Dupont

- Clélia Nau, Machine-aquarium : Claude Monet et la peinture submergée, par Christian Limousin

- Ils ont parlé de Camille Claudel, par P. M.

- Ursel Berger et Élisabeth Lebon, Maillol (re)découvert, par Pierre Michel

- Christophe Duvivier, Ludovic-Rodo Pissarro : les carnets de dessins, par Christian Limousin

- Corinne Taunay, La Généalogie du monochrome, et

Corinne Taunay, Marcel Duchamp, l’air de Paris à New York, par P. M.

- Enzo Traverso, Révolution. Une histoire culturelle, par Gilles Candar

- André Maurel, Un viaggiatore francese in Calabria, par Pierre Michel

- Louis-Ferdinand Céline, Guerre, par Maxime Benoît-Jeannin

- Julian Barnes, L’Homme en rouge, par Marc Kauffmann

- Roland Gori, La Fabrique de nos servitudes, par Philippe Abitbol

- Diane Mazloum, Le Musée national, par Carmen Boustani

- Jean-Jacques et Igor Salomon, Panorama des associations d'amis d'écrivains, par Pierre Michel

- Daniel Villanova, Bourougnan speaks Molière, par Pierre Michel

4. Bibliographie mirbellienne, par Pierre Michel

NOUVELLES DIVERSES

* Brèves mirbelliennes, par Pierre Michel

Mirbeau au théâtre – Mirbeau sur Internet — Mirbeau et la culture de l’inceste — Mirbeau et Pailleron —Mirbeau et Félicien Champsaur — Mirbeau, Paul Hervieu et Gorki — Carte de visite inédite de Rodin à Mirbeau — Une femme de chambre à la Chambre — À propos de La Grève des électeurs — Mirbeau, Jules Desbois, Aristide Maillol et Pierre Bonnard — Mirbeau, Van Gogh et la soupe à la tomate — Mirbeau et Georges Seurat — Mais où sont passés les intellectuels ? — Mirbeau, Apollinaire, le naufrage de La Bourgogne et Le Jardin des supplices — Mirbeau à La Bacchante — Mirbeau peintre — De Mirbeau à Raoul Pecq —

* Nouvelles de nos amis

Eugène Carrière — Alphonse Allais et les Arts Incohérents — Remy de Gourmont — Marcel Schwob — Victor Segalen — Saint-Pol-Roux — Louis Pergaud — Akademos — Alain — Albert Camus — Centre d’études des correspondances — Antoine Juliens — Carmen Boustani — Nicolas Rozier

* Disparition : Serge Duret

Ce numéro est de nouveau superbement illustré et comporte 160 illustrations, dont de nombreuses en couleurs, notammentes des œuvres originales signées Philippe Barbier, Jacques Cauda, Jean Estaque, Antoine Juliens, Nadia Khiari, Daria Matskievitch, Stefan Prince, Nicolas Rozier, Corinne Taunay et Éloi Valat.