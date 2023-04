Appel à contributions pour un numéro varia de la revue ALTRALANG Journal

Volume: 4 N°1 (Numéro 10) / Juin 2023

ALTRALANG Journal invite la communauté universitaire - aux niveaux national et international - à soumettre leurs articles non publiés à la publication. Une fois le processus de révision terminé, les articles acceptés seront publiés en ligne le 31 décembre 2022



ALTRALANG Journal [e-ISSN : 2710-8619 ; p-ISSN : 2710-7922], est une revue internationale en libre accès, dotée d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique international. ALTRALANG Journal est une revue semestrielle publiée par la faculté des langues étrangères, de Université d'Oran 2.

Open Access sans frais de publication



Domaines Couverts: Littérature - Linguistique - Sociolinguistique - Sciences du langage - Analyse du Discours - Civilisation - Traduction - Didactique - Langue de Spécialité



Langues: Français - Anglais - Espagnol - Allemand - Russe - Italien - Turc - Chinois - Arabe - Tamazight



Comment soumettre:



- Soumettez votre article en ligne sur le site Web d'ALTRALANG Journal (ne l'envoyez pas par courrier électronique)

- Les auteurs doivent s'inscrire https://www.asjp.cerist.dz/signup sur la plateforme de ASJP (Algerian Scientific Journal Platform) avant de soumettre ou, s'ils sont déjà inscrits, peuvent simplement se connecter https://www.asjp.cerist.dz/en/login



- Lien direct (soumission) : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/597

Instructions aux Auteurs (Template-MS WORD): https://www.univ-oran2.dz/revuealtralang/index.php/altralang/template



- Date limite de soumission: 30 avril 2023



Indexating : ERIH PLUS - DOAJ - CROSSREF https://www.univ-oran2.dz/revuealtralang/index.php/altralang/indexing

ALTRALANG JOURNAL

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/597

https://www.univ-oran2.dz/revuealtralang