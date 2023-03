Chargée ou chargé d'enseignement en langue française (Université de Hearst)

L’Université de Hearst est à la recherche d’une personne chargée d’enseignement en langue française.



L’Université de Hearst est un établissement unique en son genre. Désireuse de contribuer à un modèle pédagogique axé sur l'apprentissage expérientiel et des pédagogies actives, l’Université de Hearst priorise la qualité de l’apprentissage étudiant. Située dans le Nord de l’Ontario, elle se veut une institution innovante en termes de démarche pédagogique. L’accent est mis sur l’acquisition des habiletés et des compétences transférables ainsi que sur la compréhension des enjeux locaux et globaux. La mission de l’Université met en avant l’importance d’accompagner notre clientèle étudiante dans son développement.



La formation à l'Université de Hearst est uniquement de langue française et est offerte en bloc. Chaque cours en bloc est d'une durée de trois semaines, évaluations incluses.

PROFIL DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT



Dans le cadre de ses fonctions, la personne retenue sera amenée à offrir des cours obligatoires de grammaire et de rédaction (tels que : LANG 1006, LANG 1007 et LANG 3526) à des étudiantes et étudiants de premier cycle de l’un des trois programmes de l’établissement (Administration des affaires et gestion, Étude des enjeux humains et sociaux ou Psychologie).



Plus spécifiquement, la candidate ou le candidat devra :



détenir une maîtrise ou un doctorat dans les domaines tels que la didactique du français, la littérature française, la linguistique française, la sociolinguistique et les études françaises ;

avoir de l’expérience pertinente en enseignement du français au niveau collégial ou universitaire ;

témoigner d’une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi que d’une bonne connaissance de la langue anglaise ;

avoir la capacité d’offrir occasionnellement des cours à thèmes variés portant sur les enjeux humains et sociaux dans une perspective interdisciplinaire.



COMPÉTENCES RECHERCHÉES



- être à l'aise en contexte de pédagogie active ;

- intégrer l'enseignement assisté par les technologies et l'offre d'activités d'apprentissage expérientiel dans sa pratique ;

- communiquer de façon efficace et favoriser une écoute active ;

- savoir planifier et s’organiser ;

- favoriser le travail d’équipe ;

- avoir une facilité d'adaptation.

CONDITIONS DE TRAVAIL

- environnement standard de bureau, incluant l’utilisation des technologies informatiques usuelles et de la visioconférence ;

- tous les cours à l’Université de Hearst sont contingentés à 25 étudiantes et étudiants (une compensation financière sera versée pour chaque inscription au delà de 20) ;

- les personnes sont appelées à enseigner sur les différents campus. Il est donc fortement recommandé de posséder un permis de conduire et d’avoir accès à un véhicule pour les déplacements entre les trois campus de l’établissement.

RÉMUNÉRATION

Pour les personnes chargées d’enseignement, les conditions de travail sont définies par la convention collective en vigueur et le salaire annuel peut varier entre 67 071 $ et 119 902 $.





LIEU DE TRAVAIL

L’Université définit comme campus de résidence l’endroit où le membre travaille en permanence : à Hearst, à Kapuskasing ou à Timmins, selon la préférence de la personne retenue.





TYPE D'EMPLOI

Le contrat à temps plein est d’une durée de 23 mois, avec possibilité d’accéder à la permanence. La personne chargée d’enseignement offre huit cours de trois crédits par année universitaire répartis entre les semestres d’automne, d’hiver et de printemps. Le reste des tâches se répartit entre la recherche et la création, un appui aux fonctions administratives ou les services à la communauté.

ENTRÉE EN FONCTION

1er août 2023, en prévision de la rentrée d’automne de 2023.

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER À L'UNIVERSITÉ DE HEARST

- organisation de taille humaine ;

- environnement de travail qui valorise la diversité et l’inclusion ;

- horaire de travail flexible ;

- possibilité de contribuer à la vie et aux orientations de l’établissement via ses instances et le principe de collégialité ;

- avantages sociaux compétitifs et 9% du salaire annuel à titre de contribution à la retraite ;

- frais de scolarité gratuits pour les membres du personnel et les membres de leur famille immédiate ;

- huit journées de congés fériés, en sus de la période allant du 23 décembre au 3 janvier et des deux mois de vacances estivales.

POUR POSTULER

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation en français, dans un seul document en format PDF, à rh@uhearst.ca en indiquant le numéro du concours 2023-09 au plus tard le 26 avril 2023 à 16 h.





L’Université de Hearst souscrit aux exigences légales en matière d’emploi et s'engage à promouvoir la diversité, l'égalité, l'équité et l'inclusion dans sa communauté et dans ses processus d’embauche. L’Université de Hearst encourage toutes les personnes qualifiées à postuler. Les candidates et les candidats qui nécessitent des mesures d’accommodement sont priés de l’indiquer en soumettant leur candidature. Les Canadiennes et Canadiens ainsi que les résidentes permanentes et résidents permanents ont préséance dans le processus d’embauche.



Nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature sera retenue. Seuls les curriculum vitae et les lettres de motivation en français seront acceptés.