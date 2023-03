Modernismes thérapeutiques. Ve Congrès de la Société d’études modernistes (Grenoble)

Modernismes thérapeutiques.

5e Congrès de la Société d’études modernistes



Université Grenoble Alpes, 19-21 juin 2024

Organisation: Hélène Aji, Nicholas Manning, Benoît Tadié



Ce 5e congrès de la Société d’études modernistes s'intéressera aux liens entre les discours et pratiques thérapeutiques et les arts et littératures modernistes.



La volonté d’interroger les différents modes de modernismes potentiellement thérapeutiques et les thérapeutiques explicitement modernistes vise à contribuer à l’écriture d’une histoire alternative de la production moderniste de 1900 à 1960. Une telle histoire peut tâcher d’intégrer et de valoriser des figures telles que Djuna Barnes, H.D., Robert Duncan, Ralph Ellison ou Zora Neale Hurston comme fondamentalement engagées dans l’exploration des promesses et des échecs de l’art et de la littérature en tant qu’entreprise thérapeutique. Il peut également chercher à voir le travail d’auteurs modernistes canoniques – tels que Katherine Mansfield, William Carlos Williams, Virginia Woolf ou W.B. Yeats – sous un nouveau jour, comme étant intimement (bien que souvent de manière critique ou ambivalente) liés aux potentialités d’une vision thérapeutique de l’art.



Les propositions de 300 mots maximum pour les communications individuelles, et de 1000 mots maximum pour les panels conjoints et les tables rondes, doivent être envoyées avant le 15 septembre 2023 aux adresses suivantes : helene.aji@ens.psl.eu ; benoit.tadie@parisnanterre.fr ; nicholas.manning@univ-grenoble-alpes.fr



Une réponse quant à l’acceptation de la proposition sera donnée avant le 15 octobre 2023 au plus tard.



Pour consulter et télécharger l’appel à contributions complet voir le lien suivant: https://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/modernismes-therapeutiques-5e-congres-societe-francaise-detudes-modernistes.