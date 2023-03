La 39e livraison de la revue Catastrophes nous invite à entrer dans "La Compagnie des hétéronymes". Fernando Pessoa en avait forgé une bonne centaine, comme on sait, mais c'est également le cas du poète contemporain Ivar Ch'Vavar, auteur de Cadavre Grand m'a raconté. Anthologie de la poésie des fous et des crétins dans le nord de la France (Le corridor bleu / Lurlure, 2015). Le dossier de Catastrophes "tourne donc dans une ellipse à double-foyer (Pessoa / Ch'Vavar), chaque foyer étant multiple comme une constellation". On est toujours en bonne compagnie avec des hétéronymes. Fabula vous invite à parcourir le sommaire, directement accessible en ligne…