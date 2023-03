Marc Crépon, Ginevra Martina Venier (dir.), Politique des traductions

Comment mesurer les enjeux politiques de la traduction dans un monde fracturé, du point de vue de sa pratique comme des réflexions théoriques qu’elle appelle ? C’est le défi relevé par ce livre. Revenant sur « la tâche du traducteur » (W. Benjamin), il articule deux ordres de problème. Le premier concerne l’inscription des traductions dans l’histoire et la prise en considération d’un double contexte – celui du texte original dans son moment propre et celui de leur écriture dans une autre aire culturelle et un temps différé, avec des risques toujours possibles de décontextualisation. Le second a trait à un « humanisme de la traduction » (S. B. Diagne) dans un monde d’échange inégal. Les traductions sont le vecteur privilégié d’un autre accès au monde : mais comment en corrigent-elles l’injustice ?

Avec les contributions de M. Alinejad Zanjani, A. Ambrož, M. Bez, Z. Bou Akl, D. Combe, M. E. Jelby, M. de Launay, P. Lavelle, M. Porée, J. Tain, D. Thouard, A. Vannini

Suivies d’entretiens avec A. d’Elia, P. Judet de La Combe, G. Métayer.

—

Marc Crépon est directeur de recherches au CNRS (Archives Husserl). Il travaille en philosophie morale et politique, avec pour fil conducteur la question de la violence. Il a notamment publié : Les Géographies de l’esprit, Payot, 1996 ; Le Malin Génie des langues et Les Promesses du langage. Benjamin, Rosenzweig, Heidegger, Vrin, 2000 et 2001 ; Terreur et poésie et Langues sans demeure, Galilée, 2004 et 2005 ; La Vocation de l’écriture. La littérature et la philosophie à l’épreuve de la violence et Le Désir de résister. Un esprit critique pour notre temps, Odile Jacob, 2014 et 2021 ; et L’Héritage des langues, séminaire 2020-2021, Fayard, à paraître.

Après un master en traduction littéraire, théorie de la littérature et philosophie contemporaine, Ginevra Martina Venier est doctorante en philosophie à l’ENS. Elle est l’auteure de deux études sur la traduction (Northwestern University, 2020 et Revue des sciences humaines, 2023).

—

Sommaire

Introduction - Considération de la traduction, par Marc CRÉPON et Ginevra MARTINA VENIER



Première partie – Traduire, interpréter : une politique de l’histoire

Rhétorique et traduction, par Marc de LAUNAY

Herméneutique et traduction, d’un paradigme à l’autre ?, par Denis THOUARD

L’histoire au prisme de la traduction, par Ginevra MARTINA VENIER

Traduction translangue, par Patrícia LAVELLE

« La tâche du traducteur », le pain quotidien et le concept de crise selon Walter Benjamin, par Jean TAIN

Le geste du traducteur : Borges, Averroès et Mattā ibn Yūnus, par Ziad BOU AKL

La traduction et les politiques du langage commun en temps de crise,

par Alenka AMBROŽ



Deuxième partie – Entre les langues et les cultures : le monde autrement

Traduction, subduction et injustice épistémique, par Angelo VANNINI

You learned our nothing, you called us stupid. Penser la traductibilité des langages politiques aujourd’hui, par Micol BEZ

La traduction est, et n’est pas, un combat, par Marc PORÉE

Traduire Avicenne à la Renaissance : enjeux éthiques et politiques,

par Mali ALINEJAD ZANJANI

L’écriture comme traduction. Quelques conséquences philosophiques de la différence interne du japonais, par Morten E. JELBY

« L’autre langue à portée de voix ». Yves Bonnefoy et l’Europe des traducteurs,

par Dominique COMBE

« Sans seuil, sans sol, sans ciel ». Armand Robin : une politique de la traduction,

par Marc CRÉPON



Troisième partie – Entretiens

Lire, traduire, commenter l’Iliade. Réponses à Marc de Launay, par Pierre JUDET DE LA COMBE

« Une danse dans les chaînes ». Réponses à Marc de Launay, par Guillaume MÉTAYER

« Un exercice d’attention et d’humilité ». Réponses à Ginevra Martina Venier,

par Anna D'ELIA



Références bibliographiques