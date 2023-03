Chaire de Professeur Junior. Littérature et savoir-faire scientifique et artistique dans les modernité (IHRIM Saint-Étienne)

Appel à candidatures – Chaire de Professeur Junior



Intitulé : Littérature et savoir-faire scientifique et artistique dans les modernités - LISAMO

Champ(s) disciplinaire(s) : Langue et littérature françaises

Section(s) CNU ciblée(s) : 09 (langue et littérature françaises), 72 (épistémologie et histoire des sciences).

Corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé : Professeur des Universités

Composante de rattachement : Faculté ALL (Arts, Lettres, Langues) – Département des Lettres

Laboratoire de rattachement : IHRIM - Institut d’Histoire et des Représentations des Idées dans les Modernités - Saint-Étienne (UMR CNRS 5317)

Durée prévisible du projet : 5 ans.

EN:

Call for application – Tenure-track Junior Professor Chair

Title: Literature and scientific and artistic know-how in modern times

Disciplinary field(s) : French language and literature

CNU sections: 09 (langue et littérature françaises), 72 (épistémologie et histoire des sciences).

Status in which the candidate is destined for tenure: Professor of Universities.

Department : Faculty ALL (Arts, Literatures, Languages) – Department of Literature

Laboratory : IHRIM - Institut d’Histoire et des Représentations des Idées dans les Modernités - Saint-Étienne (UMR CNRS 5317)

Project duration: 5 years



Financement associé à la chaire :

Le financement de Chaire Professeur Junior comprend la masse salariale du titulaire fixée à un niveau minimum de 41331 euros bruts annuels et 200 000 euros de subvention ANR. Un cofinancement pourra être ponctuellement apporté sur projets par l’Université Jean Monnet et/ou par l’UMR IHRIM.

EN : The funding of the CPJ includes the salary of the Chairholder set at a minimum level of 41,331 euros gross per year, 200,000 euros of ANR funding and a possibly project-based funding from Jean Monnet University and the laboratory.

Recherche



1. Présentation du laboratoire d’accueil



L’IHRIM (UMR CNRS 5317 - http://ihrim.ens-lyon.fr/) est un laboratoire d’excellence dont la spécificité consiste en une approche historicisée des idées et des représentations littéraires, artistiques et scientifiques. Il est reconnu nationalement et internationalement, en particulier pour ses travaux de pointe sur l’histoire des idées, des sciences et des techniques, sur les corpus numériques et pour la réflexion théorique et méthodologique sur ces pratiques. Structuré en cinq axes, il est présent sur les sites de Saint-Étienne (UJM), de Lyon (ENS, Lyon 2 et Lyon 3) et de Clermont-Ferrand (UCA).

L’équipe stéphanoise (https://www.univ-st-etienne.fr/fr/ihrim.html) compte 18 EC, 3 émérites et 17 doctorants et se distingue par une forte dynamique, avec des programmes de recherche menés en partenariat avec diverses universités en France et à l’étranger. Elle développe ses travaux dans les cinq axes de l’IHRIM : « Éditions - Histoire du livre », « Histoire et imaginaire des sciences et des techniques », « Les systèmes de pensée et leurs textes », « Les normes, les canons et leurs critiques » et « Arts : des discours aux pratiques ».



EN : IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités) is a joint research unit (UMR) that is at once transepochal (16th–20th centuries) and pluridiscliplinary (philosophy, French and foreign literature, musicology, theatre studies, art history, history of science and technology, digital humanities). The specificity of its research consists of a historicised approach to literary, symbolic, artistic and scientific ideas and representations : the contemporary world, in its roots and its structures, can only be understood through a profound knowledge of the past from which it issues. Laboratory excellence is recognized nationally and internationally. UMR 5317 is structured, from an administrative point of view, over five sites : Saint-Étienne (UJM), Lyon (ENS, Lyon 2 et Lyon 3) and Clermont-Ferrand (UCA).

The Saint-Étienne team (https://www.univ-st-etienne.fr/fr/ihrim.html) includes 18 permanent member, 3 emeritus member, 17 PhD students, 1 engineer, 1 post-doc, and administrative and technical staff. It structures its research activities over five IHRIM axes : “History of the book and publication”, “History and imagination of science and technology”, “Norms, canons and their critics”, “History of philosophical, political, an social doctrines in the Modernities”, “The Arts : discourse, forms and practices”.



2. Projet de recherche dans le cadre de la Chaire Professeur junior



Le projet de recherche a pour objectif de déployer au sein du laboratoire une réflexion épistémologique transversale qui interroge, dans une approche littéraire, les interrelations qui se développent en France entre les « deux cultures », artistique et scientifique, en particulier dans ses dimensions pratiques : méthodes, aptitudes, valeurs, éthique. Il s’agira d’analyser les rapports du discours littéraire aux savoir-faire scientifique et artistique durant la seconde modernité (xviiie-xxie siècle), d’étudier les mécanismes discursifs d’élaboration et de diffusion des savoirs, et d’explorer le dialogue qui se noue entre la littérature et les discours d’escorte de la science et/ou des arts (méthodologie, éthique, vulgarisation). Dans une histoire longue, du xviiie au xxie siècle, avec une attention particulière aux xviiie et xixe siècles en synergie avec l’empan chronologique des axes de l’IHRIM, l’enquête portera sur ces modes d’écriture et de pensée, progressivement constitués en champs disciplinaires distincts, et sur ce qui constitue leur socle épistémologique et éthique.

Partant d’une approche littéraire ouverte à d’autres méthodes disciplinaires (philosophie, épistémologie, etc.), le projet explorera les enjeux qui sont au cœur de deux axes de recherche de l’IHRIM, « Histoire et imaginaire des sciences et des techniques » et « Arts : des discours aux pratiques ». Il impliquera une comparaison des méthodologies savantes et des poétiques littéraires. Il s’agira ainsi de questionner la frontière entre le savoir théorique et le savoir pratique prêté à la littérature, et de prendre en compte les enjeux démocratiques et éthiques de la séparation entre arts et sciences.

Le projet devra avoir une visibilité et une ouverture internationales, et développer des liens (collaborations ponctuelles, partenariats structurés, etc.) avec des établissements ou équipes de recherche à l’étranger travaillant sur des problématiques similaires.



EN : The aim of the research project is to develop within the laboratory a transversal epistemological reflection which questions, in a literary approach, the interrelations that are developing in France between the “two cultures”, artistic and scientific, in particular in its practical dimensions: methods, skills, values, ethics. The purpose is to analyse the relationship between literary discourse and scientific and artistic know-how during the second modern period (eighteenth to twenty-first centuries with a special focus on the 18th and 19th centuries), to study the discursive mechanisms of the elaboration and dissemination of knowledge, and to explore the dialogue between literature and the escorting discourses of science and/or the arts (methodology, ethics, popularisation). In a long history, from the 18th to the 21st century, the investigation will focus on these modes of writing and thinking, progressively constituted in distinct disciplinary fields, and on what constitutes their epistemological and ethical basis.

Starting from a literary approach open to other disciplinary methods (philosophy, epistemology, etc.), the project will explore the issues that are at the heart of two of IHRIM’s research axes, “History and imagination of science and technology” and “The Arts : discourse, forms and practices”. It will involve a comparison of scholarly methodologies and literary poetics”. The aim is to question the boundary between theoretical and practical knowledge attributed to literature, and to take into account the democratic and ethical issues of the separation between arts and sciences.

The project must have international visibility and openness, and develop links (one-off collaborations, structured partnerships, etc.) with institutions or research teams abroad working on similar issues.



Enseignement



1. Résumé du projet d’enseignement dans la composante d’accueil



La personne recrutée interviendra dans le département des Lettres de la Faculté Arts, Lettres, Langues (https://fac-all.univ-st-etienne.fr/fr/index.html), ainsi que dans des parcours transversaux.

L’objectif pédagogique prioritaire est d’affirmer l’identité pluridisciplinaire de l’université Jean Monnet. La chaire établira ainsi des passerelles entre les humanités (lettres et arts) et les sciences expérimentales, voire médicales. À court terme, la chaire aura vocation à dispenser des cours pour les étudiants des écoles d’arts (ENSASE, ESADSE) sur des questions touchant à la relation entre arts et sciences.

La personne recrutée contribuera au renforcement de la structuration des parcours proposés dans la Faculté ALL. Elle favorisera la complémentarité entre recherche et formation en proposant des cours transversaux (enseignement méthodologique et théorique dans les parcours de lettres et d’art), notamment dans le Master MIC (« Métiers des Institutions culturelles ») récemment ouvert et s’appuiera sur des pédagogies innovantes (MOOC, coopérations pédagogiques pluridisciplinaires). Au niveau des formations en Master et en Doctorat, elle proposera des enseignements transversaux engageant une réflexion épistémologique et éthique sur les pratiques littéraires, artistiques et scientifiques, en synergie avec la nouvelle Graduate school de l’Institut ARTS (« Arts, Recherche, Territoires, Savoirs » - https://arts.univ-st-etienne.fr/fr/index.html).

La personne recrutée bénéficiera d’une décharge d’enseignement : la référence annuelle du service d’enseignement est de 64h EQTD / an ; le service pourra être fixé de façon progressive sur la durée du contrat.



EN : The recruited candidate will work in the Department of Letters of the Faculty of Arts, Letters and Languages (https://fac-all.univ-st-etienne.fr/fr/index.html), as well as in transversal courses.

The priority educational objective is to affirm the multidisciplinary identity of Jean Monnet University. The chair will thus establish bridges between the humanities (literature and arts) and the experimental and medical sciences. In the short term, the chair will be responsible for giving courses to students of art school (ENSASE, ESADSE) on issues related to the relationship between arts and sciences.

The recruited candidate will contribute to the reinforcement of the structuring of the courses offered in the ALL Faculty. He/She will promote complementarity between research and training by offering cross-disciplinary courses (methodological and theoretical teaching in the literature and art courses), particularly in the recently opened Master’s program MIC (“Professions in cultural institutions”), and will rely on innovative teaching methods (MOOCs, multidisciplinary pedagogical cooperation). At the Master’s and Doctoral levels, it will offer cross-disciplinary courses involving epistemological and ethical reflection on literary, artistic and scientific practices, in synergy with the new Graduate School of the ARTS Institute (“Arts, Research, Territories, Knowledge” - https://arts.univ-st-etienne.fr/fr/index.html).

The recruited candidate will benefit from a teaching discharge : the annual reference of the teaching service is 64h EQTD/year ; the service can be fixed progressively over the duration of the contract.



2. Science et société



En s’appuyant sur le caractère réflexif et interdisciplinaire de la chaire, la personne recrutée proposera des actions de médiations scientifiques – conférences, manifestations, interventions ponctuelles, salons, expositions, etc. – dans les divers établissements d’études supérieures et les institutions culturelles de la région (musées, théâtres), en travaillant tout particulièrement avec les partenaires du consortium Arts.

Elle devra rapidement devenir la personne référente de l’établissement et du laboratoire sur la thématique des savoir-faire scientifiques et artistiques auprès des établissements académiques, des sociétés savantes, de la Fondation de l’Université Jean Monnet, des acteurs culturels ou économiques et du plus large public, par exemple à travers la « Nuit des chercheurs » ou la « Fête de la science ».



EN : Based on the reflexive and interdisciplinary character of the chair, the recruited candidate will propose scientific mediation actions ­— conferences, events, specific interventions, fairs, exhibitions, etc. ­— in the various higher education establishments and cultural institutions (museums, theatres, etc.), working particularly with the partners of ARTS Consortium. This person will quickly become the institution’s and laboratory’s point of reference on the subject of scientific and artistic know-how with academic institutions, learned societies, the Jean Monnet University Foundation, cultural or economic players and the wider public, for example through the “Researchers Night” or the “Fête de la science”.



Modalités de l’audition des candidats



· Un comité de sélection examinera les dossiers de candidature et désignera les candidates et les candidats qu’il souhaite auditionner.



Auditions :

Les candidates ou candidats présélectionnés seront auditionnés. L’audition sera organisée sur un temps de 60 minutes : elle débutera par un exposé de la candidate ou du candidat qui présentera son projet scientifique en adéquation avec les attentes du poste (20 minutes), son projet pédagogique (10 minutes) et son programme en termes de médiation, de structuration et d’insertion dans l’environnement institutionnel (10 minutes). L’audition se terminera par 20 minutes d’échanges avec les membres du comité de sélection. À l’issue des auditions, le comité se prononcera en fonction des mérites des candidats ou candidates, en prenant en compte la qualité et l’originalité de leur projet de recherche, leur capacité à s’intégrer dans l’environnement institutionnel et à développer des collaborations, leur vision prospective du domaine et leurs propositions en termes d’encadrement pédagogique et scientifique.

EN : - A selection committee will review the applications and select the candidates it wishes to interview. The shortlisted candidates will be auditioned. Each audition will last 60 minutes, starting with a 20-minutes presentation of the candidate's research project, followed by a 10-minutes presentation of his/her teaching projects, followed by a 10-minutes presentation of his/her program in terms of scientific mediation and institutional insertion, and will conclude with a 20-minutes discussion with the selection committee members. At the end of the hearings, the committee will decide on the merits of the candidates, taking into account the quality and originality of their research projects, their motivations, their forward-looking vision of the field and their scientific and teaching skills.

Contacts



Responsable de l’équipe stéphanoise de l’IHRIM : Delphine Reguig – delphine.reguig@univ-st-etienne.fr



Responsable adjoint de l’équipe stéphanoise de l’IHRIM : Jean-Marie Roulin – jean.marie.roulin@univ-st-etienne.fr