Le jeudi 25 mai et le vendredi 26 mai 2023, Grégoire Solotareff, Loulou & Cie seront à l’honneur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), durant deux journées à la fois pédagogiques, scientifiques et artistiques, organisées par le laboratoire ALTER en collaboration avec l’Institut International Charles Perrault, avec le soutien de l’École des Loisirs, la seule vraiment indispensable.