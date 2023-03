Solotareff, Loulou et Cie (Pau)

Solotareff, Loulou & Cie



Le jeudi 25 mai et le vendredi 26 mai 2023, Grégoire Solotareff sera à l’honneur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), durant deux journées à la fois pédagogiques, scientifiques et artistiques, organisées par le laboratoire ALTER (équipe 2 : « Arts et savoirs ») et la licence de Lettres, en collaboration avec l’Institut International Charles Perrault (IICP) et avec le soutien de l’École des Loisirs.

La matinée du 25 mai et la journée du 26 mai se dérouleront en mode hybride.



Jeudi 25 mai



pour les étudiants, les enseignants, les formateurs, les bibliothécaires…

8h30 accueil des participants au Collège STEE amphi A

9h mot de bienvenue, ouverture scientifique et remerciements institutionnels

9h30-10h compte rendu du projet « adaptations de Solotareff » en cours de littérature d’enfance et de jeunesse : travaux des L2 Lettres Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles et des étudiants de l’UE libre

10h-10h30 compte rendu du projet « Solotareff à l’école » : travail avec les tuteurs PEMF + travail d’autres professeurs des écoles ; travail des étudiants de l’INSPE de Tarbes.

10h30 pause-café

11h-12h15 Master Class de Grégoire Solotareff

12h30-13h30 repas



pour les enfants de primaire

11h30-12h30 / 15h-16h visite libre des expositions Solotareff à la Bibliothèque Universitaire (6 classes, 135 élèves)



pour tous

14h-14h50 / 15h45-16h35 représentations de Loulou par la compagnie « Chouette il pleut ! » (entrée gratuite, sur réservation)

15h15-15h30 goûter

17h15-18h15 atelier avec la compagnie théâtrale (réservé aux étudiants en UE « Littérature d’enfance et de jeunesse »)

18h30 vernissage de l’exposition

19h cocktail dînatoire



Vendredi 26 mai



8h30 Visite libre des expositions Solotareff à la Bibliothèque Universitaire

9h accueil

9h30 mot de bienvenue, ouverture scientifique et remerciements institutionnels



Pages et personnages

9h45-10h30 / 10h30-11h05 conférences

discussion

11h15-11h30 pause

11h30-12h05 / 12h05-12h40 conférences

discussion

12h50 repas



Quand les albums prennent vie : Solotareff à l’écran

14h accueil

14h15-15h intervention de Stéphane Sanseverino (musique et chansons des films d’animation Loulou et U, voix de Kulka Wéwé dans U)

15h-15h35

discussion

15h45-16h pause-café

16h-16h35 / 16h35-17h10 conférences

discussion

17h30 Visite commentée de l’exposition à la BU

Sous réserve de modification.



L’exposition à la Bibliothèque Universitaire prendra une forme inédite. Elle combinera pendant trois semaines l’exposition officielle « Loulou de Grégoire Solotareff » (Carton Raisin), avec un double volet artistique et pédagogique. Seront en effet présentées durant un mois plusieurs dizaines de travaux d’étudiants de Licence de l’UPPA, adaptant un ou plusieurs albums de Solotareff sous des formes variées (album filmé en langue des signes française, jeu de memory, « Qui est-ce ? », spectacle de marionnettes, jeux de plateau, livre à toucher, livre à choix multiples, frise des repères temporels…), ainsi que des présentations d’activités d’enseignants du primaire et les travaux réalisés, dans ce cadre, par 200 élèves de CP au CM1 (10 classes, des départements du 64, 40 et 32) durant l’année 2022-2023. Les étudiants de Master MEEF premier degré de l’INSPE de Tarbes (une cinquantaine de M1) présenteront aussi leur travail de lecture en réseau avec des albums de Solotareff.



La journée scientifique du vendredi 26 mai accueillera des propositions de communication pouvant porter sur des albums de Grégoire Solotareff (seuls ou dans les liens qu’ils entretiennent avec d’autres, comme ceux de sa mère Olga Lecaye ou ceux de sa sœur Nadja). On pourra aussi s’intéresser à l’influence que certains grands auteurs, comme Tomi Ungerer ou Maurice Sendak, ont exercé sur Solotareff, ou sur l’influence que lui-même peut avoir désormais sur de nouveaux auteurs d’album jeunesse (dans le cadre de la collection « Loulou & Cie » de l’École des loisirs ou sans se limiter à cela) ou sur des auteurs de bande dessinée. Il sera également possible de s’intéresser : aux films d’animation adaptant un album (Loulou) ou reposant sur un scénario original (U et Loulou l’incroyable secret) ; aux deux albums filmés Loulou et Loulou à l’école des loups ; au jeu de société Loulou conçu et commercialisé par l’École des loisirs ; à la méthode de lecture proposée par l’École des loisirs à partir d’albums (dont Loulou).



Il serait très apprécié (mais ce n’est pas obligatoire) que les communications puissent aussi présenter quelques pistes pédagogiques, en lien avec les albums ou les films retenus, pour leur utilisation en classe de maternelle ou au primaire, afin donner quelques idées théoriques ou pratiques (avec retour d’expérience éventuel) aux étudiants de Licence ou de Master MEEF premier degré qui se destinent au professorat des écoles.



Les propositions de communication (d’une demi-page maximum de texte avec quelques illustrations) devront être adressées à julie.gallego@univ-pau.fr, vanessa.loubet-poette@univ-pau.fr,anne.schneider@unicaen.fr et anne-marie.petitjean@cyu.fr avant le 13 avril 2023 (fichier en NOM-Solotareff.docx). Les propositions comporteront également le titre provisoire de la communication, ainsi qu’une courte bio-bibliographie précisant l’affiliation et le statut. Les réponses d’acceptation seront données dans les jours suivants.

L’hébergement et les repas seront pris intégralement en charge, ainsi que tout ou partie des frais de transports, selon le montant (fournir une estimation des frais de train ou d’avion en même temps que la proposition de communication).



Les conférences dureront entre 30 et 45 min et seront filmées. Les intervenant.e.s s’engagent donc à accepter la captation et/ou la diffusion en visio, afin de permettre au plus nombre de profiter de toutes les interventions.

La publication se fera sous la forme d’articles dans La Revue Perrault après avis du comité scientifique de la revue. Et l’exposition créée par les étudiants et les élèves sera visible dans les locaux de l’Institut International Charles Perrault, à partir de l’automne 2023.



Comité scientifique :

Anne-Marie Petitjean, Anne Schneider, Éléonore Hamaide-Jager (IICP)

Julie Gallego, Vanessa Loubet-Poëtte, Isabelle Guillaume, Hans Hartje (UPPA)