"Fragment(s) /Mòso" (DO-KRE-I-S, revue haïtienne des cultures créoles)

DO-KRE-I-S, revue haïtienne des cultures créoles, est une revue annuelle où chaque numéro s’organise autour d’un thème. Depuis son édification en 2017 à Port-au-Prince, elle rassemble chaque année des créations littéraires et artistiques ainsi que des réflexions critiques sur des instruments de cohésion sociale que sont l’art, la littérature et la langue.



Thématique : Fragment(s) /Mòso



« Tout un morceau du réel, raflé d’un passé rétif, redistribué à chaque coin de la vie, redit en chaque livre […] » – Édouard Glissant

Le fragment renvoie à un morceau (« mòso » en créole haïtien) d’un tout. Il s’agit d’une particule qui se dételle d’une unité totale, d’un ensemble initialement compact, par suite d’un choc, d’un déchirement, d’une violence. Le fragment ne peut être pensé indépendamment de la totalité originelle, il en est inhérent. Par ailleurs, le tout disloqué confère à chaque fragment des caractéristiques adéquates lui permettant de subsister – d’une part en tant qu’entité à part entière, d’autre part en tant que bribes disséminées servant matière à des archéologies, soit l'interprétation des liens supposés entre des fragments polis, stratifiés, sclérosés par le temps. Leurs attributs persistent sous formes de traces.



Se référant aux peuples qui ont été arrachés violemment de leur entité initiale, les esclavagisés, par exemple, sont un émiettement de sources civilisationnelles, ethniques, originelles, tout comme leurs bourreaux. Édouard Glissant nous rappelle que les « Africains traités dans les Amériques portèrent avec eux, par-delà des Eaux Immenses, la trace de leurs dieux, de leurs coutumes, de leurs langages ». Par la force cohésive, ces fragments de peuples et de cultures se sont fécondés tout au long de la période esclavagiste et ont donné lieu à des cultures et des langues nouvelles. C'est la créolisation propre aux espaces caribéens, indianocéaniques. Des visions du monde belligérantes puis encastrées et complémentaires.



Dès lors, ce nouveau magma n’a de cesse d’agiter le monde. Ce dernier s’invente archipel par les fractures découlées de cette agitation permanente, d’où le chaos-monde défendu par Glissant. Nous habitons des territoires fragmentés. Des territoires archipels qui ne se résument plus à des réalités géographiques, mais à une pensée de relation, d’éclatement et qui défait le continent trop « […] épais et qui pesait sur nous […] ». Sous d'autres latitudes, à la croisée des architectures, des cultures, des géopolitiques et des géopoétiques ; des impérialismes à la globalisation, par et au-delà de la volonté monochrome d'uniformisation, les espaces et les identités se (re)fragmentent, s'hyperfragmentent.

Le fragment du tout

Du tout aux fragments

Le fragment indélébile

La frontière et le morcellement

La fracture, les jointures et les fusions

L’éclatement



Et que dire des violences, des amours tout aussi généreuses d'illustrations, de brisures et de fontes ; de déchirements, de rapiècements et de genèses ?



Crédit image : Étreinte, expo Complainte d'une tendresse, Solen Coeffic, 2022, La Réunion