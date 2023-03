Michèle Le Dœuff, Le sexe du savoir

Y a-t-il un problème entre les femmes et les sciences, voire entre les femmes et le fait de savoir en général ? Non, bien sûr que non. Et pourtant, la rumeur continue à circuler en boucles paresseuses, la misogynie des doctes n'a pas désarmé, l’égalité est loin d’être là et des énoncés assurant que les vraies femmes sont illettrées continuent d’être publiés.

Michèle Le Dœuff entraîne lectrices et lecteurs dans des fouilles archéologiques visant à retrouver l’origine enfouie de réflexes toujours contemporains, dont l’ampleur reste à mesurer : existe-t-il un lien entre la méconnaissance des rapports sociaux entre les sexes, les mécanismes subtils ou grossiers mis en œuvre par les institutions intellectuelles pour maintenir en leur sein autant de domination masculine qu’elles peuvent et le mode de constitution des savoirs que l’école diffuse ou ne diffuse pas ?

Un parcours savant et caustique en compagnie de Platon, Christine de Pisan, Thomas More, Gabrielle Suchon, Bacon, John Stuart Mill, Harriet Taylor... Ou comment, sortant des sentiers battus, il paraît nécessaire de réinventer certaines questions : pourquoi la culture est-elle supposée diminuer le sex appeal ? Pourquoi y a-t-il des choses que bien des hommes ne veulent pas comprendre ? Et comment l’intuition est-elle venue aux femmes ?

Sommaire

Introduction

Première Partie. Déshérences

1. Comment l'intuition vint aux femmes

2. Femme-objet de discours : enquête sur les catégories

3. Valeurs/contre-valeurs

4. Savoirs et pouvoirs

5. De l'anti-intellectualisme

6. Essais sur le péché originel

7. Un sujet connaissant en devenir

8. Cohérences

9. Platon divin ?

10. Ève se sait/Apollon ordonne : deux banquets pour un collage

Deuxième Partie. Renaissances

1. L'existence intermittente des médeciennes

2. Une norme cognitive

3. Connaître en rêvant ? Objet contre objectivation

4. Construction d'objet ou constitution de champ ?

5. Dame Trotulla

6. Être comme on est perçue

7. Jurisconsultes en grève

8. Verum index sui

9. Épiphanie pour une récréation

10. La clôture masculine du savoir

11. Les épiclères

12 Trois foulards

13 Triomphe et catéchisme du geôlier

14. Le petit savoir

15. Le jugement de Christine

Troisième partie. Bonne espérance

1. On recommande l'aspirine

2. Une philosophie vexante, mais pour qui ?

3. Sciences, lettres et philosophie

4. Finalités

5. L'alchimie du Verbe

6. Phallomélancolie ou gaie science ?

7. Duplicités

8. Le neutre

9. Violence factuelle/violence idéelle

10. Visions

11. L'expérience libérale

12. Sainte Scolastique

13. Une femme et un homme en philosophie

14. L'admirable essai

15. Égalité, différence ou divergence ?

16. Corporations

En guise d'épilogue

Dans cette nouvelle édition du Sexe du savoir, une postface de Léa Védie resitue l’œuvre de Michèle Le Dœuff dans le débat transatlantique concernant les femmes, la philosophie et les sciences.