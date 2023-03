Les Cahiers du CELHTO, n° 9

APPEL À CONTRIBUTIONS

Les Cahiers du CELHTO, n° 009- Décembre 2023- Varia

Les Cahiers du CELHTO est une revue à parution annuelle appartenant au Centre d’études linguistiques et historiques par tradition orale. Elle publie les textes des différents domaines des sciences de l’homme et de la société, d’une part et des lettres, langues et arts, d’autre part. Les textes traitant de la culture et des savoirs africains sont sélectionnés par le comité scientifique de lecture en raison de leur originalité, de leur intérêt et de leur rigueur scientifique, puis publiés sur décision de l’administration de la revue. Les avis et opinions scientifiques émis dans les articles n’engagent que leurs auteurs.

Pour son N°009 à paraître en décembre 2023, la Revue Les Cahiers du CELHTO se propose de publier un numéro varia sur des thématiques des Lettres, langues et arts, d’une part et des sciences de l’homme et de la société, d’autre part.

Les normes de présentation des manuscrits sont celles du CAMES annexées au présent appel à contribution.

Le manuscrit doit comprendre entre 40 000 et 50 000 signes. Pour ce numéro, seuls les 15 meilleurs textes seront publiés.

L’ordre logique du texte doit respecter le canevas suivant :

✓ un titre bref ;

✓ une signature comportant le(s) nom(s) de(s) l’auteur(s) en majuscules et le ou les prénoms en minuscules avec une initiale majuscule, le nom et l’adresse complète de l’auteur et de son institution d’attache ;

✓ un résumé en français et en anglais de 10 lignes au maximum ;

✓ un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;

✓ une introduction ;

✓ un développement ;

✓ une conclusion ;

✓ une partie source et bibliographie.

CALENDRIER

• Appel à contribution : 1er avril 2023

• Date limite de soumission des articles : 30 juin 2023

• Envoi du rapport d’instruction aux auteurs : au plus tard le 30 août 2023

• Envoi des articles corrigés à la rédaction : au plus tard au 30 septembre 2023

• Validation de la rédaction pour publication : 15 octobre 2023

• Production des tirés à part : 20 décembre 2023

• Parution de la revue : 31 décembre 2023

Les conditions de publication seront précisées ultérieurement.

Contacts : e-mail :cahiers.celhto@gmail.com avec copie à publications@celhto.org/ Tél. 00228 90 12 62 16/ 90 03 04 43 (WhatsApp)

La revue est coordonnée par une équipe de trois professeurs titulaires (historiens, philosophie et littérature orale)de l ’Université de Lomé et de l’Université Professeur Joseph Ki-Zerbo (Ouaga).