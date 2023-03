Numéro spécial dédié à Constance Debré / Special issue on Constance Debré

Appel à contributions

Numéro spécial dédié à Constance Debré



Deadline pour les propositions de contribution le 1er juin 2023



Petite fille du Premier Ministre Michel Debré, auteur de la Constitution de la Cinquième République, Constance Debré avait une image publique dessinée avant même le début de sa carrière d’auteur. En 2013, Le Monde dressait déjà son portrait à l’occasion de son élection en tant que deuxième secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris. Ancienne avocate pénaliste, Debré a également travaillé à l’Assemblée nationale française pour le président de la commission des lois et a été greffière pour le président de l’Assemblée. En 2018, délaissant sa carrière juridique au profit de celle d’écrivain, Debré s'empare de l’écriture pour bouleverser l’ordre des choses, de l’intime, des institutions étatiques et leur violence. Elle publie alors son premier roman, Play boy, dans lequel la découverte de l’homosexualité lui permet de se dépouiller de toute convention matérielle, sociale ou genrée. S’inspirant de son expérience de la discrimination et du deuil, Love Me Tender (2020) et Nom (2022) invitent le lecteur à repenser l’amour, la filiation et les relations en dehors de tout cadre légal et social. Offenses (2023), roman polyphonique inspiré de récits d’accusés défendus par Debré, offre une critique radicale d’un État policé et de son système judiciaire. Si le travail de Debré semble au premier abord s’inscrire dans la continuité de la longue tradition de l'autofiction française, l'auteur joue avec les possibilités et les limites offertes par sa position d'écrivain queer et sa connaissance du système juridique. Adoptant une multitude de voix au travers de la narration : l'amante lesbienne, la mère condamnée, l'héritière et le criminel, Debré propose une lecture provocante des notions de communauté, de sexualité, du statut de la victime et de la justice.



L’œuvre de Debré a été saluée par la critique en France (Prix de la Coupole 2018, Prix Les Inrockuptibles 2020) ainsi que dans le monde anglophone suite à la récente traduction en anglais de Love Me Tender au Royaume-Uni et aux États-Unis. Si les résidences de Debré à la Maison Française d'Oxford et à la Villa Albertine à New York témoignent de l'attention française et anglophone portée à l'auteur, la recherche universitaire à son sujet se fait encore rare. Ce numéro spécial cherche donc à mettre en valeur l'œuvre de Constance Debré et sa pertinence pour la recherche littéraire contemporaine.



Les pistes de recherche encouragées sont, entre autres, les suivantes :



- Les études queer et la notion de communauté



- Les traditions littéraires queer



- Les explorations du genre



- Les explorations du corps



- La maternité, l’homoparentalité et la filiation



- Les représentations de la vulnérabilité et du statut de la victime



- Les représentations du système légal et judiciaire en France



- Les genres de l’autofiction et de l’autothéorie



- Analyse des représentations du religieux et des pratiques de l’ascétisme

Informations et calendrier :

Ce projet va être soumis aux revues de French Studies notoires. Les propositions de contribution de 200 mots maximum en français ou en anglais doivent être envoyées à airelle.amedro@warwick.ac.uk.



1er juin 2023: Date limite d'envoi des propositions de contribution



1er décembre 2023: Date d'envoi de la version finale des articles dont la proposition de contribution aura été préalablement séléctionnée.

—

Call for papers

Special issue on Constance Debré



Abstract submission deadline 1st June 2023

Before making a name for herself as a writer, Constance Debré already had an established public reputation as both the granddaughter of Michel Debré, France’s former Prime Minister and author of the Constitution of the Fifth Republic, and as a former defence barrister who worked at the French National Assembly for the President of the Law Commission and as an assistant to the President of the Assembly. In 2018, she abandoned her orderly life to challenge the French establishment through her writing. That year, Debré emerged on the French literary scene with her coming-out story Play boy. This raw and intimate autofiction is an invitation to consider the possibility of a life stripped of social, material and gendered obligations. Dealing with loss and discrimination in Love Me Tender (2020) and Nom (2022), the author offers provocative reflections on motherhood and filiation by rethinking familial relationships and love outside the administrative frame. Her latest novel to date, Offenses (2023), embraces the narrative voice of a murderer, one inspired by the people she defended during her career as a lawyer. Through her familiarity with both the roles of the accused and the accuser, the author offers a radical critique of the justice system. While Debré’s work seems at first anchored in the long tradition of French autofiction, the author toys with the possibilities and limitations offered by her position as a queer writer and her inside knowledge of the judicial system. Embracing a multitude of narrative voices such as the lesbian lover, the condemned mother, the heiress and the criminal, Debré proposes provocative readings of community, sexuality, victimhood and justice.



Debré’s work has been critically acclaimed in France (Prix de la Coupole 2018, Prix Les Inrockuptibles 2020) as well as in the Anglophone world following the recent English-language translation of Love Me Tender. While Debré’s residencies at the Maison Française d’Oxford and the Villa Albertine in New York attest to the attention the author is receiving across France and the Anglophone worlds, the scholarly research on her work is scarce. This special issue thus aims to shed light on the significance of Constance Debré’s work and its relevance for current academic research on contemporary French writing.



Suggested topics might include but are not limited to:



- Queerness and community



- Debré and the queer literary lineage in France



- Gender explorations



- Motherhood, queer parenting and filiation



- Victimhood and vulnerability



- Analyses of the representation of justice and the legal system in contemporary France



- Analyses of bodily representations



- Autofiction and autotheory



- Analyses of religion and ascetism

Information and deadlines:

This project will be proposed to leading journals in the field. Abstracts of around 200 words are welcomed in French or English and should be sent at: airelle.amedro@warwick.ac.uk.



- 1st of June 2023: Abstract submission deadline



- 1st of December 2023: Finished versions of selected articles.