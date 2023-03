Genre et hétéronormativité dans les sources. Représentations et transgressions de l’injonction hétérosexuelle (Saint-Étienne)

À la suite d’une première journée sur le thème « genre et sources : lecture, relecture,

mélecture », la SFR ALLHiS organise cette année la deuxième session de ce cycle

de séminaire jeunes chercheur.es sur l’hétéronormativité dans l’analyse des sources.

En remettant en cause l’hétérosexualité comme doxa, soit comme une forme d’évidence

consensuelle et primordiale, la notion d’hétéronormativité suppose d’interroger

les mouvements de résistance ou les évolutions au sein des discours et des pratiques.

La difficulté, en outre, à nommer et à définir ces dernières autrement que par leur

affiliation ou non à une norme modulable pose un problème sémantique : comment

désigner la « non-hétéronormativité » autrement que par la négative et, implicitement,

par la transgression d’une norme hétérosexuelle entendue comme positive ?

En rassemblant des étudiant.es en master et en doctorat, cette journée sera l’occasion

d’un dialogue interdisciplinaire entre jeunes chercheur.es sur l’hétéronormativité

dans les études de genre, ses apports théoriques comme ses applications pratiques

dans l’analyse des sources.

Mercredi 12 avril

14h00 Accueil | Café de bienvenue

14h30 Mot de la direction d’ALLHiS

Sandrine Coin-Longeray (MCF, UJM,

HiSoMA) & Anne Béchard-Léauté

(MCF, UJM, ECLLA)

14h50 Introduction Jonathan Raffin

(chargé de cours, Université Grenoble

Alpes / membre du bureau d’ALLHiS)

& Alice Baudequin (doctorante,

Université libre de Bruxelles, LAMC /

Université Bordeaux Montaigne, LAM

UMR 5115)

—session 1—

Regards croisés

sur l’hétéronormativité

entre Antiquité

et époque moderne

15h10 Sophie Chavarria (ATER,

Université Grenoble Alpes, LUHCIE

EA 7421) visio & Jonathan Raffin

(chargé de cours, Université Grenoble

Alpes / membre du bureau d’ALLHiS)

« Fabulae legesque : l’idéal du couple

marié homme-femme dans les sources

médio-républicaines »

15h50 Pause

16h10 Adrien Bresson (doctorant,

UJM, HiSoMA UMR 5189) & Blandine

Demotz (doctorante, CY Cergy Paris

Université, HÉRITAGES UMR 9022)

« Pragmatique et masculinité

hégémonique : être homme en politique

chez Claudien et Thomas Cromwell »

16h50 Jean-Mariole Kombila

Yebe Makoundou (docteur, Université

Omar Bongo, CREHA) « Pedico,

pathicus et fellator. La réception de

“l’homosexualité” dans la Rome antique

et dans la société gabonaise actuelle :

essai de lecture croisée »

17h20 Pause

—session 2—

Corps et sexualités

dissidentes dans

plusieurs oeuvres littéraires

17h30 Jérémy Levasseur Le Gall

(doctorant, Université Bordeaux

Montaigne, Plurielles UR 24142) « Entre

Argo et Uranus : déjouer le paradigme

avec ardeur. Deux regards queer sur la

contestation de l’hétéronormativité par

les corps et sexualités trans / non binaires

(Maggie Nelson, Paul B. Prediado) »

18h00 Mawada Zid Rama (Master

Études hispanophones, ENS de Lyon)

« La parole sorcière dans Bruixa de dol

de Maria Mercè-Marçal (1978) et L’Eau

du bain de Rim Battal (2019) »

Jeudi 13 avril

09h30 Accueil

—session 3—

(Dé)construction de

l’hétéronormativité dans

les contenus à destination

de la jeunesse

10h00 Zoé Stibbe (doctorante,

Université Sorbonne Nouvelle, CREC

EA 2292) « Construire la « nouvelle

Espagne » franquiste : genre de

propagande et propagande de genre

à destination des enfants (1936-1947) »

10h30 Léa Delaup Deguin

(Master Genre, Littératures et Cultures,

Université Lumière Lyon 2) « “On

donne aux autres enfants des outils

pour écrire”, ou comment la littérature

de jeunesse offre des alternatives à

l’hétéronormativité aux adolescent·e·s

queers »

11h00 Pause

—session 4—

Discours et performances

de genre dans les industries

musicales et audiovisuelles

11h15 Sacha Najman

(doctorant, EHESS, CRAL UMR 8566)

« Un rapport camp au son. Penser les

musiques populaires depuis le placard

(Paris, 1919-1939) »

11h45 Nicolas Barcikowsky

(doctorant, Inalco, IFRAE UMR 8043)

« Analyse du discours des personnages

des séries BL thaïlandaises »

12h15 Pause déjeuner

—session 5—

Hétérocentrisme

dans les régulations

des relations intimes

14h30 Siddarth Shantala Ganesh

(Master LLCER, Université Grenoble

Alpes / archiviste à QAMRA, National

Law School of India University) visio

& Alice Baudequin (doctorante,

Université libre de Bruxelles, LAMC /

Université Bordeaux Montaigne, LAM

UMR 5115) « Les sources militantes

dans un projet d’archivage queer

en Inde : l’exemple du litige contre

la Section 377 »

15h10 Anouk Durand-Cavallino

(doctorante, EHESS, CRH UMR 8558 /

Université Paris Cité, CERILAC

URP 441) visio « “On s’inquiétait

de nos correspondances innocentes” :

écriture du fort privé et relations “non

hétérosexuelles” au xixe siècle »

15h40 Pause

15h50 Conclusion Adrien Bresson

(doctorant, UJM, HiSoMA UMR 5189).