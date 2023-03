Romanita Constantinescu / Iulia Dondorici (éds.), Ost und West in der Romania / Entre Est et Ouest. Globale und regionale Vernetzungen der rumänischen Literaturen / Interconnexions globales et régionales des littératures roumaines

Le livre aborde les littératures roumaines dans une perspective globale et à travers leurs interactions (trans)régionales. Ces littératures relèvent à la fois du local (de l'Est et du Sud-Est de l’Europe) et d’un « design global » (Walter D. Mignolo) qui dépasse largement les frontières du continent européen. Néanmoins, l'histoire littéraire a longtemps caché le caractère pluriel, multilingue et transnational des littératures roumaines, que le présent livre propose d'aborder à travers plusieurs époques historiques et une multitudes de genres littéraires.

Volume bilingue (allemand et français) disponible en accès libre…