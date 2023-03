Mohamad Amer Meziane, Des empires sous la terre. Histoire écologique et raciale de la sécularisation

Albertine Translation Prize, non-fiction category 2022.

On appelle généralement « sécularisation » le phénomène qui aurait vu les sociétés occidentales sortir du règne de l’hétéronomie et entrer dans l’ère de l’histoire et de l’autonomie. Dès lors les humains, guidés par la Raison, auraient construit un monde libéré des croyances et des superstitions.

C’est une tout autre histoire que raconte ce livre, une histoire dans laquelle la proclamation d’un monde sans Dieu est le fruit d’une « impérialité » hantant l’Europe et ses colonies depuis l’échec de la réunification de l’Empire chrétien par Charles Quint – un monde impérial qui s’annonce, dès la fin du XVIIIesiècle, comme le seul ayant dépassé les religions et ainsi capable de les réconcilier. Mais cette affirmation n’est possible qu’au prix de la racialisation de l’islam et de sa réduction à un universalisme concurrent, insécularisable et irrémédiablement « fanatique », ouvrant ainsi la voie à l’expansion européenne vers l’Afrique et l’Asie.

Outre la dimension raciale de la sécularisation, ce livre en met au jour une seconde, écologique celle-là. En l’absence d’un Royaume de l’au-delà, la Terre devient le seul monde « sacré », et l’exploitation de ses sols et sous-sols la source unique de la légitimité de l’Empire. Aiguisée par les rivalités interimpériales (entre la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne), la ruée sur les biens terrestres s’est peu à peu muée en destruction de l’écosystème global. Ainsi pouvons-nous faire remonter la crise climatique à ce surgissement impérial-séculier et qualifier l’ère qu’il a ouverte de « Sécularocène ». C’est la critique du Ciel qui a bouleversé la Terre.

Mohamad Amer Meziane est agrégé et docteur en philosophie. Il est actuellement chargé de recherches et enseignant à l’université Columbia de New York. Il est également membre du comité de rédaction de la revue Multitudes.

Sommaire

Prologue

Introduction

La sécularisation est un ordre

La race et l’impérialité de la sécularisation

Après la critique du sécularisme : la foi sans rites et les rites sans foi

Vers une écologie de la sécularisation

1 - La République professant l’islam

L’orientalisme est-il « islamique » ?

L’Empire du siècle est l’État laïque

2 - Comment l’universalisme républicain est né de la sécularisation impériale

Énoncer l’universel dans les philosophies impériales de l’histoire

Comment la colonisation de l’Afrique a laïcisé la France

3 - La race et l’inconvertible : une théorie de l’indigénat

Le sang inconvertible et le musulman catholique

Le double visage du Léviathan

L’apartheid en Afrique du Nord

Les divisions raciales de l’Afrique

4 - Anatomie de l’État fossile : la question du Sécularocène

Sur l’État fossile dans ses rapports avec le capital

De la sécularisation à la vapeur

Comment les rivalités inter-impériales ont conduit au réchauffement climatique

5 - La race et les évangiles de l’empire

La sécularisation impériale entre Inde et Algérie

L’union évangélique à la recherche de son Empire

Le IVe Reich de Hegel

La triarchie européenne, ou les trois Empires séculiers et fossiles

6 - Le cercle des revenants

Pourquoi la dissémination coloniale de l’impérialité n’est pas la mondialatinisation du christianisme

L’impérialité et la critique de la gouvernementalité

L’impérialité des revenants

L’empire du multiple et la mort de l’Un

Le rôle de l’impérialité de l’Occident dans l’accumulation du capital

Épilogue.

