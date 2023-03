Le rire des rois (revue Interstudia)

Appel à contributions



Revue INTERSTUDIA, no. 35/2023



LE RIRE DES ROIS



Coordination : Dominique Bertrand, Veronica GRECU BALAN



À paraître en décembre 2023



Le numéro 35 de la revue Interstudia, intitulé « Rire des rois », entend jouer sur l’ambivalence de la formule. Il s’agira d’abord de suivre l’évolution du topos médiéval du rex facetus qui se trouve amplifié et remodelé à la Renaissance dans le cadre des recueils facétieux et des traités de civilité avant de faire l’objet de proscriptions à l’Age classique. Mais on envisagera également l’émergence d’un rire de dérision des mauvais princes, qu’elle s’affiche de manière agressive ou se dissimule à travers des jeux facétieux plus subtils. L’ensemble des articles interrogera l’articulation entre la dynamique de la facétie et la structuration mouvante de l’espace et de la parole politique au début de l’époque moderne.



Nous invitons les contributeurs à soumettre leurs articles en privilégiant trois axes principaux:



-la tradition romaine et médiévale du rex facetus, revue à l'aune de la civilité ;



-le roi et son bouffon : critique « cadrée » ;



-la dérision et la satire (qui débordent en dehors de ce cadre et préludent de manière lointaine à une contestation potentiellement révolutionnaire de l'autorité royale).



La revue accueille des textes en français, espagnol, italien et anglais, entre 15000 et 25000 signes max. (espaces et notes en bas de page inclus).



Chaque article sera soumis à une double évaluation en aveugle.



La revue Interstudia est indexée: Erih+, EBSCO, CEEOL; INDEX COPERNICUS; FABULA; KVK; Linguist List, Miar.



Calendrier



1er juin 2023 – envoi des propositions de communication (environ 1000 signes et 5 mots-clés), accompagnées d’une notice bio-bibliographique



15 juin 2023- réponse aux contributeurs



15 septembre 2023– envoi des textes in-extenso



15 octobre 2023 – envoi des textes dans la variante finale.

—



Les propositions d’articles ainsi que les textes définitifs seront envoyés à :

dominiquebertrand1364@neuf.fr et grecu.veronica@gmail.com