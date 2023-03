Fernand Pelloutier, Aux anarchistes

« Nous sommes des révoltés de toutes les heures, des hommes vraiment sans dieu, sans maître et sans patrie, les ennemis irréconciliables de tout despotisme, moral ou matériel, individuel ou collectif, c’est-à-dire des lois et des dictatures (y compris celle du prolétariat), et les amants passionnés de la culture de soi-même. »

Dans ce recueil de textes, Fernand Pelloutier (1867-1901), secrétaire de la Fédération des bourses du travail, appelle les anarchistes à rejoindre les rangs du syndicalisme révolutionnaire afin de favoriser l’autonomie ouvrière et l’auto-organisation du prolétariat, conditions indispensables pour terrasser l’autorité et le capitalisme.