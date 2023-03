Le génie de l’oreille. Entretien avec Éric Chartier, par Ariel Suhamy (laviedesidees.fr)

Le génie de l’oreille. Entretien avec Éric Chartier, par Ariel Suhamy

en ligne sur la viedesidees.fr le

Donner voix aux grands textes : Éric Chartier en a fait sa vocation, aussi bien sur les planches des théâtres où il incarne à lui seul romans et essais, que dans l’élaboration d’outils pédagogiques destinés à initier le plus grand nombre à la littérature, en surmontant l’obstacle de la chose imprimée.

Julien Gracq disait de lui qu’il avait donné « un nouveau volume » à ses œuvres. Depuis plus de 40 ans, Éric Chartier interprète sur scène à lui seul de grands pans de la littérature française. Ce sont des milliers de pages de Saint-Simon, Rousseau et Diderot, Tocqueville, Stendhal et Flaubert, Proust, qui sont non seulement imprimées dans sa mémoire, mais qui s’incarnent dans sa voix et son corps, révélant les potentialités dramatiques et affectives de l’écriture des romanciers et des philosophes, et faisant écho à l’antique métier de rhapsode.



Travail de longue haleine qui lui a également soufflé l’idée de concevoir un ambitieux programme pédagogique, intitulé « Rhapsod-IA », mobilisant l’outil informatique, l’intelligence artificielle et la 3D pour seconder l’œil par l’oreille dans l’apprentissage de la littérature. Car l’oreille, selon le comédien, a son génie propre, que des siècles d’imprimerie ont occulté.

Écouter l'entretien…