Entre Rêve et Imagination (revue Méditations Littéraires, n° 6)

Appel à contributions pour le n° 6 de Méditations Littéraires

Entre Rêve et Imagination



À la fois passionnants et complexes, le rêve et l’imagination sont deux concepts étroitement liés, partageant plusieurs dénominateurs communs. Le rêve fait référence à un état de conscience altéré qui survient pendant le sommeil, alors que l'imagination se réfère à la capacité mentale de créer des images, des sons, des idées, des concepts, ou des scénarios qui ne sont pas nécessairement liés à la réalité telle qu'elle existe dans le monde matériel. Tous deux permettent donc à l'esprit de fuir la réalité immédiate et de concevoir des mondes nouveaux, différents, et souvent extraordinaires. Ils peuvent donc être perçus comme des passages vers l'innovation et aussi la découverte de soi.



Le rêve et l'imagination sont des sujets fascinants qui ont été explorés dans de nombreuses disciplines. Ils sont souvent considérés comme des sources de créativité et de compréhension de soi, et sont étroitement liés à notre capacité à penser et à créer de nouvelles idées. Selon la théorie psychanalytique de S. Freud, le rêve est considéré comme une expression de l'inconscient permettant de révéler les désirs et les conflits psychologiques refoulés. « Le rêve est la satisfaction déguisée d'un désir refoulé », écrit S. Freud. Il est souvent symbolique et nécessite une interprétation pour être compris. L'imagination, quant à elle, est considérée comme un processus psychique important car elle permet la création de nouvelles représentations mentales et la résolution des conflits psychologiques. Selon M. Klein, elle « est une force créatrice qui nous permet de donner vie à nos rêves les plus fous. »



En philosophie, le rêve est souvent considéré comme une métaphore de la condition humaine. Kant décrit la vie humaine comme "un rêve éveillé" et souligne la nature illusoire de notre existence. L'imagination est également considérée comme un élément essentiel de la pensée philosophique, car elle permet de concevoir des idées abstraites et de spéculer sur des hypothèses. Elle est souvent associée à la créativité et à la capacité de penser au-delà des limites de la réalité. Des philosophes comme Kant et Sartre ont souligné l'importance de l'imagination dans la compréhension de la réalité et de la perception du monde. «L'imagination est la faculté qui nous permet de comprendre le monde, d'inventer de nouvelles choses, de créer de l'art et de trouver des solutions à des problèmes insolubles», écrit J-P Sartre.



Dans les formes littéraires, le rêve et l’imagination sont souvent utilisés comme des dispositifs narratifs pour créer des mondes imaginaires et des personnages fictifs. À travers les siècles, de nombreux écrivains ont exploré ces concepts dans leurs œuvres, en utilisant le rêve et l'imagination pour créer des personnages extraordinaires ou des situations fantastiques tout en exprimant des émotions profondes et en posant des questions fondamentales sur la condition humaine. De L’Iliade et l’Odyssée (VIIIe siècle av. J.-C.) jusqu’à Inception (2010) en passant par Les Mille et Une Nuits (VIIIe siècle), La Divine comédie (1321), Le songe d’une nuit d’été (1600), Les Contes de ma mère l'Oye (1697), Les Fleurs du mal (1857), Les Aventures d'Alice au pays des merveilles (1865), À la recherche du temps perdu (1913-1927), ou encore L’Écume des jours (1947).



En art, le rêve et l'imagination ont été une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Le mouvement surréaliste, plus particulièrement, a cherché à explorer les rêves et l'inconscient à travers des œuvres d'art. Des artistes comme Max Ernst (La Femme 100 têtes), Salvador Dali (La Persistance de la mémoire), Yayoi Kusama (Infinity Mirrors)… ont créé des peintures et des sculptures qui représentent des mondes oniriques et fantastiques. De même au cinéma, le rêve et l'imagination ont été des thèmes récurrents depuis les débuts du 7ème art. Vertigo (1958), Blade Runner (1982), Paprika (2006), Inception (2010)… sont autant d'œuvres cinématographiques qui ont exploré ces thèmes.



Ce sixième numéro de Méditations Littéraires se propose d’explorer les différentes facettes des concepts "Rêve" et "Imaginaire" et leurs manifestations psychanalytiques, littéraires, philosophiques, artistiques… Sans prétendre à l'exhaustivité, nous pouvons suggérer les pistes de recherche suivantes, qui sont autant de questions auxquelles donne lieu une réflexion sur ces deux concepts :



Dans quelle mesure le rêve et l'imagination peuvent-ils être utilisés pour créer des œuvres de fiction qui reflètent les préoccupations de la société et les tendances culturelles? Comment les auteurs utilisent-ils le rêve et l’imagination pour explorer des thèmes universels tels que l'amour, la mort et la spiritualité? De quelle façon le rêve et l'imagination sont-ils représentés dans les textes sacrés et la mythologie religieuse? Et comment les visions et les révélations des rêves sont-elles interprétées dans différentes religions? Dans quelle mesure les expériences imaginatives peuvent-elles être considérées comme des révélations divines? Quelles sont les représentations du rêve et de l'imagination dans les différentes formes d'art, telles que la peinture, la sculpture, la photographie ou le cinéma? Et dans quelle mesure elles influencent la création artistique? etc.



Pour ce numéro dont la publication est prévue en fin juin 2023, les propositions d’articles – en français ou en anglais – n’excédant pas une demi-page (Times New Roman ; 12 ; simple), devront être accompagnées d’une brève notice biobibliographique de l’auteur. Elles sont à faire parvenir, au plus tard le 23 avril 2023, en un seul document Word, à l’adresse suivante : contact@meditationslitteraires.com



La rédaction communiquera les résultats de la sélection au plus tard le 25 avril 2023.



Après acceptation des propositions, le retour des articles complets est attendu pour le 20 juin 2023. Ceux-ci seront soumis à une double expertise anonyme (double aveugle) après validation du comité de rédaction.



La date prévue pour la publication électronique de ce numéro est la fin juin 2023. La version papier sera publiée, dans les Éditions Orchidées, à la mi-juillet 2023.



Rédacteur en chef

Khalil BABA (Professeur de l’Enseignement Supérieur HDR, Maroc)



Comité de rédaction

Amel FAKHFAKH (Professeur de l’Enseignement Supérieur, Tunisie)

François LE GUENNEC (Enseignant-chercheur, France)

Zsuzsa SIMONFFY (Maître de conférences HDR, Hongrie)

Catherine WEBSTER (Professeur de l’Enseignement supérieur, États-Unis d’Amérique)



Chargée de communication web

Inès MESSAOUD (Enseignant-chercheur, France)



—

Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Oujda (Maroc)

Copyright © 2023 Méditations Littéraires

ISSN version électronique 2658-9451

ISSN version papier 2737-8462

Dépôt légal 2021PE0021

B.P. 3236 Oujda, Maroc

Tél : 00212.6.99.42.82.82