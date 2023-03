Poste d’assistant-e en littérature française XIXe-XXe-XXIe s. (Genève)

LE DEPARTEMENT DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES MODERNES de l'Université de Genève



met au concours :



1 poste d’assistant-e en littérature française (XIXe-XXe-XXIe siècles)





Conditions :

Être en possession d’une maîtrise en littérature française ou titre jugé équivalent.

Avoir un projet de recherche et s’engager à inscrire auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Genève une thèse de doctorat portant sur la littérature française des XIXe, XXe et/ou XXIe siècle(s) sous la direction d’un-e professeur-e du Département de langue et littérature françaises modernes.



Cahier des charges :

Il s’agit d’un poste à 7/10e qui passera à 10/10e dès la troisième année.

Le ou la titulaire sera chargé-e d’un enseignement de deux séminaires hebdomadaires au niveau Bachelor et/ou d’une participation aux cours donnés par le professeur responsable. Il/elle devra en outre participer à l’encadrement des étudiant-es et aux tâches d’administration du département.

Traitement :

Fr 47'375.-- par an en 1ère année à 7/10e (position 8/4 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève). Le maximum du traitement est atteint après 4 annuités doubles.

(Fr 80'441.-- par an à 10/10e en position 8/12 de l’échelle des traitements).



Entrée en fonction : 1er août 2023.



Durée du mandat :

Les assistant-es sont nommé-es pour une première période de 2 ans ; la nomination est renouvelable pour deux périodes successives, respectivement de 2 ans et de 1 an.



La première année de la fonction constitue une période d'essai au cours de laquelle il peut être mis fin aux rapports de service moyennant le respect d'un délai de résiliation de 3 mois pour la fin d'un mois.



Documents requis et délai pour le dépôt des candidatures :



• Une lettre de candidature



• Un curriculum vitae accompagné d’une photocopie des diplômes



• Un exemplaire du mémoire de Master



• Un exposé du projet de recherche (thèse de doctorat) (2-4 pages) validé par un-e professeur-e du département



• Une lettre de référence.



La candidature et les documents doivent être compris dans un seul document PDF et parvenir à l’adresse électronique suivante : secretariat.framo@unige.ch avant le 30 mai 2023.

Aucun dossier papier ne sera accepté.







Dans une perspective de parité, l’Université encourage les candidatures du sexe sous-représenté.