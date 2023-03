Silvia Baron Supervielle, le pays de l'écriture (Cerisy-la-Salle)

Colloque international Silvia Baron Supervielle, le pays de l'écriture

Centre culturel International de Cerisy-la-Salle

Du jeudi 27 juin 2024 au mercredi 3 juillet 2024

Argument



Née en 1934 à Buenos Aires, de mère uruguayenne d’ascendance espagnole, disparue alors qu’elle avait deux ans, et de père argentin d’origine béarnaise, Silvia Baron Supervielle a été élevée par sa grand-mère paternelle, qui parlait français et aimait la littérature française. Comme souvent à l’époque les habitants du Río de la Plata, elle comprenait plusieurs langues et eut à diverses reprises la possibilité de voyager. Depuis 1961, elle vit et travaille à Paris. En Argentine, elle avait publié des nouvelles et des poèmes en espagnol. Ses premiers textes en français paraissent en 1970 dans Les Lettres nouvelles de Maurice Nadeau.



Pour « l’étrangère des deux rives », l’exilée en quête d’une « écriture absolue », la passagère « du vide et du vent », écrire, c’est traduire, c’est se traduire. Elle est l’auteure à ce jour d’une trentaine d’ouvrages personnels (poèmes, nouvelles, romans, récits, essais), écrits en français et publiés chez José Corti, chez Arfuyen, au Seuil ou chez Gallimard, et d’une trentaine de traductions (vers le français d’auteurs argentins comme Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Arnaldo Calveyra, Juan Rodolfo Wilcock, Alejandra Pizarnik, Silvina Ocampo, Roberto Juarroz…, mais aussi de l’auteure uruguayenne,Ida Vitale, et de la religieuse espagnole Thérèse d’Avila… et vers l’espagnol, du théâtre et de la poésie de Marguerite Yourcenar. Elle a aussi autotraduit la plupart de ses poèmes, ce qui a donné lieu au recueil bilingue Al margen / En marge. Autant de textes, autant d’entrées au Pays de l’écriture, autant de portes épistémologiques.



Les expériences multiples du traduire, nées du littéraire mais aussi du pictural, non comme entreprises d’élucidation mais comme aventure du dire, donc du sujet, mènent Silvia Baron Supervielle à une interrogation sans cesse renouvelée, à une plongée dans « ce mot énigmatique, langue » (L’Alphabet du feu). Mot polysémique qui définit aussi bien l’univers spécifique de l’auteure, créé à « sa façon », et qui « émane de son regard, de sa manière, de son pas » (La Ligne et l’ombre), que le secret qu’il abrite. Ainsi naît l’espoir d’entrer dans l’énigme de « la langue manquante », langue oubliée dans l’invisible du monde, la langue de la mère peut-être.



Ce colloque propose un voyage exploratoire et initiatique dans toute la production littéraire de Silvia Baron Supervielle, dans sa forme dernière comme dans sa genèse, à la découverte de ses composantes (rioplatenses, européennes, etc.) et de son idiosyncrasie. On explorera une œuvre sans frontières ni barrages, transnationale, transgénérique et transindividuelle, une œuvre poétique complexe, aux « attaches flottantes », dont la cohésion s’affirme toujours davantage. Dans cette œuvre réflexive, qui abrite en son sein une pensée de la littérature et du langage, écrire n’est pas décrire, mais donner forme à une « langue spatiale […] drapée d’un tissu impalpable » (Lettres à des photographies), murmurer. De parcours diachroniques en études synchroniques, on cherchera à mettre en lumière les accords essentiels, les résonnances intérieures, les harmoniques de cette œuvre qui, de manière unique, sait « écarter, rompre, déraciner les habitudes », questionner les évidences, une œuvre authentique, dont la générosité et la liberté font écho en nous.





Les contributions pourront suivre les pistes suivantes :



· L’Histoire de l’Argentine et de l’Uruguay, de la culture et de la littérature rioplatenses. Thématiques et représentations afférentes dans l’œuvre (les voyages des explorateurs, la pampa, le gaucho, le tango, etc.). L’exil. Fiction et itinérance, œuvres narratives et aventure.

· La transmission. L’écrivain médiateur, passeur des cultures, conseiller éditorial.

· Les traductions : de l’espagnol (Argentine, Uruguay, Espagne) au français et du français à l’espagnol

· Les préfaces et les articles.

· Édition et réception de l’œuvre.

· Francophonie, écriture plurilingue, autotraduction.

· La fabrique de l’œuvre. Archives et manuscrits.

· Réécritures. Intertextualités (les fonctions de la citation, la Bible, etc.).

· Hybridité générique. Le genre et ses métamorphoses. Les formes et les voix. Polyphonie narrative, mise en abyme, doubles et reflets. L’espace du poème. Écriture et abstraction.

· Les mythes. Quête des origines et mythe personnel, la divinité maternelle. Les symboles (le fleuve, l’île, la mer, la fenêtre, etc.).

· L’amitié, le désir et ses transfigurations. L’humain, l’amour, la mort. Le sacré, la spiritualité.

· La place de la peinture dans l’œuvre (les œuvres d’art, Geneviève Asse).





Coordination : Martine Sagaert (Université de Toulon)



Comité scientifique et d’organisation :



- René de Ceccatty (Écrivain, traducteur, éditeur)

- Axel Gasquet (Histoire culturelle hispano-américaine. Culture et littérature du Río de la Plata. Université de Clermont Auvergne, IHRIM, UMR 5317 – CNRS)

- Stavroula Katsiki (Sciences du langage. Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, UR TransCrit, et Équipe Multilinguisme, Traduction, Création, ITEM – CNRS/ENS)

- Marc Sagaert (Gestionnaire culturel, critique littéraire, traducteur, Alliance française à Cuba)

- Martine Sagaert (Littérature française des XXe et XXIe siècles, Université de Toulon, Laboratoire Babel)



Envoi des propositions à sagaert83@yahoo.fr avant le 30 juin 2023.



· Un résumé avec titre d’environ 300 mots.

· Une notice biobibliographique avec coordonnées (adresse mail, adresse postale et téléphone).



Le comité évaluera toutes les propositions et donnera une réponse le 1er septembre 2023.



Bibliographie des œuvres de Silvia Baron Supervielle



En 2023

· La Langue de là-bas, Seuil, 2023.

· Victoria Ocampo, Le Vert Paradis et autres écrits. Préface de Silvia Baron Supervielle, Vendémiaire, 2023.



En français

· Les Fenêtres, 1976, Paris, Imprimerie Fequet Baudier (12 poèmes avec quatre dessins et une aquatinte de Geneviève Asse).

· Plaine Blanche, Paris, Carmen Martinez, 1978 (20 poèmes, illustrés par 10 dessins d’Antonio Seguí).

· Espace de la mer, Saint-Jean de Losne, Thierry Bouchard, 1981.

· La Distance de sable, Granit, coll. « De la Clef », n°11, 1983 (préface d’Yves Peyré).

· Le Mur transparent, Saint-Jean de Losne, Thierry Bouchard, 1986 (Avec une œuvre originale de Jean Degottex).

· Lectures du vent, José Corti, 1988.

· L'Or de l’incertitude, José Corti, 1990.

· L'Eau étrangère, José Corti, 1993.

· Le Livre du retour, José Corti, 1993.

· La Frontière, José Corti, 1995.

· Nouvelles Cantates : en lisant, en écrivant, José Corti, 1995.

· Après le pas, Éditions Arfuyen, 1997.

· La Ligne et l’ombre, Le Seuil, 1999.

· Essais pour un espace, Éditions Arfuyen, 2001.

· La Rive orientale, Le Seuil, 2001.

· Le Pays de l’écriture, Le Seuil, 2002.

· Une Simple Possibilité : nouvelles, Le Seuil, 2004.

· Pages de voyage, Éditions Arfuyen, 2004.

· La Forme intermédiaire, Le Seuil, 2006.

· L'Alphabet du feu : petites études sur la langue, Gallimard, 2007.

· Autour du vide, Éditions Arfuyen, 2008.

· Journal d'une saison sans mémoire, Gallimard, « Arcades », 2009.

· Le Pont international, Gallimard, 2011.

· Lettres à des photographies, Gallimard, 2013.

· Sur le fleuve, Éditions Arfuyen, 2013.

· Notes sur Thème, Galilée, 2014 (accompagné de neuf pointes sèches originales de Geneviève Asse).

· La Douceur du miel, Gallimard, 2015.

· Chant d'amour et de séparation, Gallimard, 2017.

· Un autre loin, Gallimard, 2018.

· En marge, Préface de René de Ceccatty, Seuil, « Points », 2020.

· Le Regard inconnu, Gallimard, 2020.



En espagnol

· El cambio de lengua para un escritor, Buenos Aires, Corregidor, 1998.



Édition Bilingue

· Al Margen / En marge (1962-2010), Édition bilingue espagnol-français, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2013. Introduction et édition Eduardo Berti / Prólogo y edición al cuidado de Eduardo Berti. Traducciones / traductions de Silvia Baron Supervielle, Eduardo Berti, Axel Gasquet, Vivian Lofiego y Diego Vecchio.



Correspondance

· Une reconstitution passionnelle, correspondance avec Marguerite Yourcenar, Gallimard, 2009.



Traductions, préfaces et articles



Voir Silvia Baron Supervielle ou le voyage d’écrire (dir. Martine Sagaert, André-Alain Morello), Paris, Honoré Champion, « Babeliana », 2022, p. 261-284.