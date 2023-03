Cahiers Claude Simon, n° 17 : "Figures de l'écrivain"

C omment Claude Simon se représente-t-il lui-même dans ses œuvres et ses déclarations ? Comment se présente-t-il lors de ses apparitions publiques, sur les photographies prises de lui ou à travers les documents personnels qu’il confie à la presse ou à la critique ? Plurielles et changeantes, ces figures, postures et mises en scène de soi interfèrent avec sa production littéraire aussi bien qu’avec la réception de celle-ci.

Pascal Mougin, Photographies d’un écrivain émergent. Une première approche de l’iconographie simonienne

Jean-Yves Laurichesse, Claude Simon « viticulteur »

Diane Guirard de Camproger, Claude Simon, cavalier

Bernard Heizmann, Figures et postures de l’auteur dans l’œuvre, dans la théorie et dans les médias : Claude Simon, un écrivain « romanesque » ?

Paul Dirkx, Permanences, mutations et résistances du corps de l’écrivain. De La Corde raide aux Corps conducteurs

Christine Genin, Du corps malade au corps écrit dans Les Corps conducteurs, Le Jardin des Plantes et Le Tramway

Katerine Gosselin, L’écrivain disparu : aspirations poétiques et adieu au roman dans Le Tramway

