Blaise Cendrars et Adolf Wölfli - De folles rencontres (exposition en ligne)

Découvrez les œuvres d’Adolf Wölfli et de Blaise Cendrars en explorant les multiples liens qui les unissent à travers une exposition virtuelle à la croisée de la littérature et des arts visuels. Un projet novateur réalisé par deux jeunes chercheuses de l'Université de Lausanne.

L’auteur d’art brut Adolf Wölfli et l’écrivain Blaise Cendrars se sont-ils rencontrés ? Tous deux ont en effet connu simultanément l’hôpital psychiatrique de la Waldau, près de Berne au début du XXe siècle. Ce mystère est au cœur d'une exposition virtuelle réalisée par Jehanne Denogent (docteure ès Lettres de l'UNIL) et Natacha Isoz (doctorante à la Section d'histoire et esthétique du cinéma), en collaboration avec Christine Le Quellec Cottier (professeure titulaire à la Section de français de l'UNIL, Centre d'Études Blaise Cendrars) et Int Studio.

Mais au fil de l’investigation, ce sont d'autres types de rencontres qui surgissent entre les œuvres de ces deux artistes majeurs d’origine suisse: le goût des romans d’aventures et des voyages imaginaires, l’art de se réinventer par la création, la fascination pour la musique, le détachement face aux codes de l’art et de la littérature, le rapport problématique aux femmes ou encore le plaisir d’une écriture sans limite.

L’exposition propose une expérience dont le parcours se crée en fonction de vos envies. À travers cinq salles, douze thématiques et de nombreux extraits, elle explore les rencontres multiples entre les écrits de Wölfli et le roman Moravagine de Cendrars, tout en révélant l’esprit d’une époque, par ses marges.

Blaise Cendrars et Adolf Wölfli - De folles rencontres…

Commissariat: Jehanne Denogent et Natacha Isoz

Conception et développement du site internet: INT Studio

Lecture des extraits: Gaël Bandelier (Adolf Wölfli) et Sébastien Gautier (Blaise Cendrars)

Conseillère scientifique: Christine Le Quellec Cottier.

—

Vernissage le jeudi 6 avril 2023 dès 18h30 au Café Littéraire de Vevey (Quai Perdonnet 33).

Avec le performeur sonore Gaël Bandelier et le comédien Sébastien Gautier.

cendrars-woelfli.ch