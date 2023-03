Alternative francophone, vol.3-2 : "Anthologies de littérature mondiale de langue française et littératures africaines" (Laude Ngadi Maïssa, dir.)

Laude Ngadi Maïssa (dir.)

"Anthologies de littérature mondiale de langue française et littératures africaines"

Alternative francophone, vol. 3, n°2, 2023

ARTICLES THÉMATIQUES

Introduction : le temps de l’anthologie mondiale de langue française

Laude Ngadi Maïssa

1-16

Les anthologies, témoins de leurs tempsÀ propos de la dimension mondiale de la littérature africaine

Abdoulaye Imorou

17-27

Les anthologies Étonnants Voyageursla géographie de la littérature-monde à la littérature-monde en français

Laude Ngadi Maïssa

28-39

Blaise Cendrars et Yvan Goll anthologuesLes avant-gardes et la littérature africaine en France

Jehanne Denogent

40-49

Anthologie de littérature mondiale en français et littératures africaines : quelques réflexions à partir Le Livre du Pays noir. Anthologie de littérature africaine (1927) de Roland Lebel

Kusum Aggarwal

50-63

La nouvelle somme de poésie du monde noir : « Signe que la Négritude continue ? »

Sebastien Heiniger

64-76

Le Parlement des écrivaines francophones et son anthologiediscours et positionnements

Marie-Rose Abomo-Maurin

77-87

CONTRIBUTIONS LIBRES

Modéliser des pratiques langagières pour la classe de FLE: apports de l’analyse du discours et des théories de l’action

Mansour Chamkhi

88-105

