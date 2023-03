Continuer Henri Meschonnic (revue Criação&Crítica)

Continuer Henri Meschonnic (dossier 37 - Revue Criação&Crítica)

Ces dernières années au Brésil, l'œuvre de l'écrivain, linguiste, essayiste, poète et traducteur français Henri Meschonnic (1932-2009) semble avoir gagné une place dans l’horizon que constituent les recherches sur le langage et la littérature. Ses essais de théorie littéraire, de poétique et sur la traduction, attirent de plus en plus l'intérêt du public universitaire brésilien, même si la traduction de ses livres en portugais est encore aujourd’hui fragmentaire. Certes, cela est dû probablement aux défis que la traduction des théories de la traduction impose et une partie importante de son œuvre se compose de la pratique de la traduction et de la réflexion sur cette pratique. Pour cela, il est aussi important tenir compte des particularités d’une écriture articulée à une pensée penchée sur des questions d'anthropologie, de philosophie, d'histoire, de langage, de littérature, d'oralité, de poétique, de rythme et de tant d'autres champs d'intérêts. Ces particularités sont certainement l'un des défis pour sa traduction en portugais et reflètent aussi les défis pour le transfert et la circulation de son œuvre et de sa pensée au Brésil. Partant de ce contexte, nous cherchons réunir des études qui ont pour intérêt l'œuvre du poète-traducteur français pour situer son actualité à partir des différentes expériences de lecture. Il s'agit ainsi d'une occasion pour évaluer son transfert culturel au Brésil, mais aussi les chemins possibles qui permettront de continuer la pensée de Meschonnic. Cette publication complémentera le Colloque International "Continuer Henri Meschonnic", réalisé le 1er et le 2 juin 2022, en collaboration entre l'Université de São Paulo et l'Université de Poitiers, sous l'organisation de Álvaro Faleiros, Rafael Mendes e Roberto Zular.

Date limite : le 15 août 2023.



Directives aux auteurs : https://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/about/submissions