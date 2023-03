Etudes sociales, n° 176 : "L'autodidaxie (XIXe-XXIe siècles)"

L’autodidaxie (XIXe-XXIe siècles), dossier coord. par Sarah Al-Matary



Matthieu Béra, Éditorial



*



Sarah Al-Matary, L’autodidaxie : pratiques, représentations, supports, sociabilités (XIXe-XXIe siècles)



Barbara Dimopoulou et Jean-Jacques Tomasso, La « Bibliothèque utile » (1859-1914). Une collection de vulgarisation pour autodidactes ?



Emmanuel Petit, L’autodidacte Clémence Royer (1830-1902), figure de l’émancipation des femmes économistes



Jean-François Dupeyron, Les Freinet et la « science » : étude d’usages polémiques de l’image de l’autodidaxie



Victor Collard, La conversion de Pierre Bourdieu aux sciences sociales : un homo academicus en situation d’autodidaxie ?



Nicolas Simonpoli, La valeur de l’autodidaxie militante. Le cas d’anciens permanents de la CGT (1970-2000)



Aurélie Doignon, Dieu, le sang, YouTube et la rue. L’apprentissage du sabar par les danseurs sénégalais

*



Varia





Ismail Ferhat, Le syndicalisme enseignant peut-il influencer les politiques éducatives ? L’exemple du SNI et de l’« école fondamentale » (1970-1980)

*



Archives & documents





Raymond Dartevelle, Du Bulletin international du service social à la Revue internationale du Travail : un champ d’investigation pour une enquête transnationale de l’autodidaxie



Ingrid Liebeskind Sauthier, L’autodidaxie dans les articles de la Revue internationale du Travail et dans les Informations sociales du BIT

*





Atelier Le Play





Margaux Faure, Le projet Le Play au Centre d’histoire du XIXe siècle : une édition numérique de la correspondance de Le Play



Antoine Savoye, Le Play et ses continuateurs face à l’énigme de la société chinoise. 1ère partie : De ‘La réforme sociale en France’ (1864) à ‘La constitution essentielle de l’humanité’ (1881)





Comptes rendus

Matthieu Béra (éd.), Émile Durkheim, Leçons de sociologie criminelle (Anne-Sophie Chambost)



Bice Curiger (éd.), Les autodidactes : de Van Gogh à Pirosmani (Antoine Savoye)





*



Revue des revues





L’Année Clemenceau (5 numéros, Cnrs éditions) (Emmanuel Petit)



Les Cahiers Charles Fourier (2021) (Antoine Savoye)





*

Évènements





Mélanie Fabre, La laïcité dans l’œil des sciences sociales. La soutenance d’habilitation de Vincent Genin



Sarah Al-Matary, Autour de l’exposition « Michel Ragon, un autodidacte toujours sur la brèche » (2022)