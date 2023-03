Prix de thèse de la Société de Langues et de Littératures Médiévales d'Oc et d'Oïl 2023

En 2023, la Société de Langues et de Littératures Médiévales d'Oc et d'Oïl (SLLMOO) organisera la quatrième session de son Prix de thèse. Ce Prix est ouvert à tous les docteurs membres de la SLLMOO et à jour de cotisation au 30 avril 2023, qui ont soutenu après le 1er janvier 2020 une thèse de doctorat relevant des sections 7, 9 ou 10 du CNU, sur la langue et/ou la littérature médiévale d'oc et d'oïl. Il est possible d’être candidat à deux reprises. Trois prix d’un montant de 400 € chacun seront attribués par un jury constitué de professeurs émérites. La remise des prix aura lieu à Montpellier lors de l'AG du 27 janvier 2024.

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés d’ici le 30 avril 2023 à l’adresse suivante : prixdethese.sllmoo@gmail.com. Le dossier devra comporter :

– un exemplaire numérique, en format pdf, de la thèse dans son intégralité ;

– le rapport de soutenance ;

– un curriculum vitae.

Pour adhérer à la SLLMOO ou régler sa cotisation 2023, contacter Clotilde Dauphant, trésorière de la SLLMOO : clotilde.dauphant@gmail.com. La cotisation s’élève à 30 € pour les docteurs (10 € pour les doctorants).