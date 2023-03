Calvino et la politique après 1957 (Lille)

Journée d’étude



« Calvino et la politique après 1957 »



7 novembre 2023 – Université de Lille



À l’occasion du centenaire de la naissance d’Italo Calvino, nous souhaiterions organiser une journée d’étude autour de la question des liens entre son écriture et l’engagement politique.

Si l'expérience de la Résistance et l'adhésion au PCI ont été deux moments essentiels de sa formation et de son activité politique, que reflètent et sondent bon nombre de ses œuvres, articles et essais de l'après-guerre et des années 1950, sa démission du PCI à la suite des événements de 1956 a constitué le début d'un tournant qui allait conduire, dans les années 1960, à une évolution semblant coïncider avec l’éloignement d'une certaine forme de militance, parfois perçu, et critiqué, comme un véritable désengagement.

Nous voudrions au contraire nous concentrer durant cette journée d'étude sur les différentes formes de persistance, poétique, littéraire et civile, de l'engagement dans l'œuvre de Calvino après 1957, dans la mesure où lui-même écrit, précisément dans sa lettre de démission du PCI, que « sa dissidence avec le Parti était devenue un obstacle à toute participation politique ». Quelles expressions assume dès lors chez lui cette participation politique ? Quels en sont les signes, les traces, quelles cohérences, ou quelles contradictions, l’habitent et la composent ?

C’est à ces questionnements que nous souhaiterions soumettre les différentes sphères de l'activité littéraire, journalistique et éditoriale de Calvino, en abordant non seulement ses romans et nouvelles, mais aussi ses essais, interviews et écrits autobiographiques. Dans le cadre de cette réflexion pourront certes être également convoquées les relations qu’entretenait Calvino avec les auteurs et intellectuels de son temps, ainsi qu'avec certains mouvements littéraires.

—

La journée d’étude se déroulera en présentiel à l’Université de Lille SHS, dans le cadre des activités de recherche du laboratoire CECILLE. L’ouverture de la journée sera assurée par M. le Professeur Pierpaolo Antonello de l’Université de Cambridge.



Les chercheurs et chercheuses souhaitant participer à cette journée devront envoyer une proposition de communication (300 mots) accompagnée d'un titre et d'un bref profil bio-bibliographique aux adresses suivantes :



jean-philippe.bareil@univ-lille.fr



michele.carini@univ-lille.fr



melinda.palombi@univ-lille.fr



luca.salza@univ-lille.fr



La date limite d'envoi des propositions est fixée au 1er juin 2023.



Le résultat sera communiqué au plus tard le 30 juin 2023.