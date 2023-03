Les Cahiers Octave Mirbeau n° 29, forts de près de 490 pages, sont l'occasion de faire le point sur deux thématiques liées à notre auteur : Mirbeau et les académiciens Goncourt, d'une part ; Mirbeau et l'anarchisme, d'autre part. Près de vingt études couvrent ces deux champs de réflexion. Le volume présente aussi, comme à l'ordinaire, comptes rendus d'ouvrages, actualité et documents relatifs à Octave Mirbeau.

Parcourir le sommaire sur Fabula…