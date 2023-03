"Colette la prédatrice", par Thomas A. Ravier (Diacritik.com)

"Colette la prédatrice", par Thomas A. Ravier

mis en ligne sur Diacritik.com le 17 mars 2023.

"Littérature qui sent les dessous de bras »… « Cette femme qui n’est que sens ! »… « Une plume d’étable »… « Un style de brocanteuse »… Un siècle plus tard, en 2023, ces propos, pour la plupart masculins, condamnant l’art de Colette ne semblent plus d’actualité. À moins que… La dénonciation aurait-elle simplement changé de contours ? Le 150e anniversaire de la naissance de l’écrivaine n’empêche pas une ancienne prix Goncourt d’y aller récemment de sa petite sortie, trouvant l’écriture de Colette, avec le recul, « emberlificotée et vaine ».



Marguerite Duras qualifiait déjà cette prose « d’eau de bidet ». Et comment la lecture de Duras ne dissuaderait-elle pas de lire Colette – Colette l’épicurienne, Colette la frivole – au nom d’une conception nihiliste, profondément dramatique, de la littérature ? Voyons les choses comme elles sont. De même qu’on lui refuse la grande exposition parisienne à laquelle a eu droit Proust, Colette ne peut guère compter sur le tapis noir médiatique déroulé à Céline. Plus inquiétant : les nouveaux douaniers de la bibliothèque universelle vont-ils laisser circuler les livres de cette étrange prosatrice qui ne récusait pas, loin s’en faut, l’attribut de « femelle », quitte, plus grave encore, à en tirer de la jouissance ? Et l’on peut imaginer ce que Colette, si attachée à tirer des mots, de son propre aveu, une « griserie phonétique », aurait pensé de celui d’ « autrice » ! En bref, le fantasme d’un matrimoine tout comme le projet d’une littérature aux bienfaits écologiques suffiront-ils à imposer cette expérience fortement érotique qu’est la lecture de Colette à des êtres humains que la technologie sépare progressivement de leurs corps, isole de leur environnement physique, dissocie de leurs sens, éloigne de leur peau ? […]"

Lire la suite…

(Illustr.: Colette dans la pantomime Rêve d'Égypte au Moulin-Rouge en 1907, photographiée par Léopold-Émile Reutlinger ©Wikicommons).