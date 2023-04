Comolli au bout du chemin

Disparu en mai 2022, Jean-Louis Comolli a été l’un des animateurs du ciné-club d’Alger, avant de venir étudier la philosophie à la Sorbonne à Paris, et de fréquenter, rue d’Ulm, la cinémathèque d’Henri Langlois, où il rencontre Jean Douchet, Jean-André Fieschi et Jean Eustache. Il entre aux Cahiers du cinéma en 1962, en devient rédacteur en chef en 1965 et le reste, avec Jean Narboni, jusqu’en 1973. Entretemps, premières réalisations dans l’équipe de "Cinéastes de notre temps", avec Janine Bazin et André S. Labarthe. Premier film documentaire en juin 68, avec Labarthe : Les Deux Marseillaises. Premier film de fiction en 1974 : La Cecilia. Puis L’Ombre rouge et Balles perdues. En même temps, passage au cinéma documentaire : Tabarka 42-87. S’ensuivent plus de quarante "documentaires" et quelques fictions. Mais le choix est fait : en 1989, tournage de ce qui sera le premier épisode de la série Marseille contre Marseille,avec Michel Samson, qui comptera treize réalisations. Mais Jean-Louis Comolli n'a cessé d'écrire sa passion du cinéma et des images. Fabula s'est fait l'écho de chacun de ses derniers livres, presque tous parus aux éditions Verdier : Une certaine tendance du cinéma documentaire (2021), Cinéma, numérique, survie. L'art du temps (2019), Daech, le cinéma et la mort (2016), Cinéma, mode d'emploi. De l'argentique au numérique., précédé de L'Oiseau prophète par A. S. Labarthe (avec V. Sorrel, 2016), Cinéma contre spectacle (2009).

Les mêmes éditions Verdier viennent de faire paraître En attendant les beaux jours. Au seuil de l’adieu, Jean-Louis Comolli se fraie un ultime chemin au fil des souvenirs, de petits récits, vifs et précis, de brèves réflexions qu’il rapporte à son expérience autant qu’à des scènes de cinéma et à ses lectures. "Le sursis que je vis ne m’obsède pas. J’oublie que je suis si près d’une mort attendue. L’oubli et sa complice la mémoire sont encore la ressource principale des vivants. Ce sont les mots qui tiennent ensemble les vivants et les morts. Rien d’autre." Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…