Jean-Louis Comolli

Une certaine tendance du cinéma documentaire

Verdier

ISBN : 978-2-37856-091-1

96 p.

7,00 €

PRÉSENTATION

Le cinéma documentaire se voulait le fruit d’un artisanat furieux, à l’écart du marché. De cette liberté des formes, les télévisions, principaux financeurs, ne veulent plus. Elles imposent des normes (commentaires redondants et montages accélérés) qui stérilisent les films diffusés et ceux qui aspirent à l’être. Une certaine tendance au conformisme s’impose. Il faudrait à la fois se conformer et donner le change en passant pour « neuf ».

Dans les années quatre-vingt, j’ai renoncé au cinéma « de fiction » et lui ai préféré le documentaire pour sa liberté. C’est en documentaire que la parole filmée prend force et beauté, que les corps filmés, quels qu’ils soient, acquièrent une dignité – celle dont les serviteurs du marché se moquent.

