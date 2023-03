Jean-Louis Comolli, En attendant les beaux jours

« Le sursis que je vis ne m’obsède pas. J’oublie que je suis si près d’une mort attendue. L’oubli et sa complice la mémoire sont encore la ressource principale des vivants. Ce sont les mots qui tiennent ensemble les vivants et les morts. Rien d’autre. »

Vivre encore un peu dans et par les mots, réussir à s’y tenir vivant jusqu’à la mort : au seuil de l’adieu, Jean-Louis Comolli se fraie un ultime chemin au fil des souvenirs, de petits récits, vifs et précis, de brèves réflexions qu’il rapporte à son expérience autant qu’à des scènes de cinéma et à ses lectures.

L’engagement, la dignité de l’homme dont témoignent ces approches disent l’exigence d’une vie, jusqu’au bout.

Lire un extrait…

—

Revue de presse :

Le Monde des livres, 17 mars 2023, par Tiphaine Samoyault

Lire l’article…

Libération, 4 février 2023, par Natalie Levisalles

Lire l’article…

L’Intervalle, 20 janvier 2023, par Fabien Ribery

Lire l’article…

TSF jazz, 6 janvier 2023

Lire l’article…