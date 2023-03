Come due orfane andiamo a pranzo/beviamo il tè e ci diamo i baci.

Possibilità di una poesia lesbica in Italia

Jessy Simonini, Micol Bez

Non sono mancati, negli ultimi anni, ricerche e studi sull'omosessualità nella poesia italiana del Novecento. Si possono citare qui i lavori di Buffoni (tesi a ripristinare una forma di "giustizia biografica") o di Baldoni (nella prospettiva di un'antologia della poesia gay poi perseguita anche da Gardini), che hanno tuttavia rivolto il loro sguardo quasi esclusivamente verso l'omosessualità maschile, anche a causa del progressivo inserimento nel canone di alcuni autori come Sandro Penna e Dario Bellezza.



Nella ricchezza delle prospettive critiche sulla cosiddetta poesia gay, languono invece gli studi e le ricerche sulle possibilità e sulle condizioni di esistenza (o di non esistenza) di una poesia lesbica nel Novecento italiano. Gli amori omosessuali femminili e le soggettività lesbiche paiono infatti assenti o esclusi dagli interessi critici relativi alla produzione poetica del Novecento. L'obiettivo di questo panel è allora quello di ragionare su questo vuoto e proporre alcune interpretazioni critiche su autrici che possono rientrare in questa costellazione mobile e aperta.



Accogliamo con favore interventi specifici su autrici come Giovanna Bemporad, Edda Billi, Patrizia Cavalli, Alice Ceresa, Jolanda Insana, Nella Nobili, Sara Zanghì, ma pure più ampi scandagli critici sul tema, anche considerando i rapporti con la temperie femminista e con le elaborazioni teoriche provenienti da altre parti del mondo (da Rich a Wittig, per offrire due esempi). Saremo altresì lieti di accogliere contributi relativi alla poesia italiana iper-contemporanea (si pensi, ad esempio, alla poesia di Anna Segre) nonché alla produzione in lingue minorizzate o dialetti d'ambito italiano.



Le studiose e gli studiosi interessate/i possono inviare una proposta di 250 parole a simonini.jessy@spes.uniud.it e a MicolBez2027@u.northwestern.edu

Closing Date for Receiving Proposals for this Session: 1 Marzo 2023