Appel pour le recrutement de 3 contrats doctoraux pour 3 ANS : 2023-2026 (EUR du Grand Paris FRAPP)

L’ EUR du Grand Paris FRAPP (« Francophonies et Plurilinguismes : Politique des langues ») encourage les projets de recherche portant sur les francophonies plurielles et les plurilinguismes et / ou sur la géopolitique du pouvoir, les institutions et les questions biopolitiques envisagées au prisme de ces situations.



Dans ce cadre, elle ouvre trois contrats doctoraux de trois ans (2023-2026) pour des sujets de thèse relevant d’un ou de plusieurs domaines disciplinaires des littératures et sciences humaines et sociales.



Les candidat-e-s devront être titulaires d’un Master obtenu au cours de l’année universitaire 2022-2023 ou avant et présenter un projet qui aura été accepté par un directeur / une directrice de thèse de l’une des UR membres du consortium de l’EUR : CEDITEC, CRHEC, ERUDITE, IMAGER, Lab’Urba (équipe « Inégalités, discriminations »), LIPHA, LIRTES, LIS, MIL (UPEC), SeDYL (IRD).



Les doctorant-e-s retenu-e-s s’inscriront à l’UPEC, éventuellement dans le cadre d’une co-direction, dans l’une des trois Écoles Doctorales concernées d’UPE : Cultures et Sociétés ; Organisations, Marchés, Institutions ; Ville, Transports et Territoires.

Retrouvez toutes les informations ici