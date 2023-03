L'Étrangère, n° 57-58 : "Jean Laude, poète" (Michel Collot, Christine Dupouy, dir.)

Jean Laude poète

Jean Laude (1922-1983) est connu surtout comme africaniste et historien de l’art. Mais il était aussi poète, auteur d’une œuvre importante et trop méconnue, bien qu’elle lui ait valu la reconnaissance d’écrivains aussi marquants qu’Édouard Glissant ou Jacques Dupin. S’il est, comme beaucoup, passé brièvement par le surréalisme au lendemain de la seconde guerre mondiale, il s’en est vite détourné. Son quatrième recueil, Les Plages de Thulé, écrit entre 1949 et 1963 (publié au Seuil en 1964) a été unanimement salué par la critique. Laude en a préparé une édition définitive, publiée après sa mort en 2012 à La Lettre volée. Son écriture, qui tend vers la prose se caractérise par le dépouillement d’une parole attentive à la réalité la plus simple, mais la plus insaisissable, aux confins du silence. Dans les années 1960-1970, Laude s’est rapproché des avant-gardes, collaborant à Tel Quel et à Change et s’orientant vers une poésie plus éclatée, dispersée dans l’espace de la page et centrée sur l’expérience de l’écriture, comme en témoignent les poèmes recueillis dans La Trame inhabitée de la lumière, publiée chez Corti après sa mort, en 1989. Il s’en est éloigné à la fin de vie, se portant « à la rencontre de l’inconnu masqué » et renouant avec un lyrisme tragique qui culmine dans Le Dict de Cassandre, paru chez Fata Morgana en 1982.

Ce volume de 420 pages recueille les actes d’une journée d’études, organisée par Michel Collot et Christine Dupouy en mai 2022 à l’Université de Tours, à l’occasion du centième anniversaire de la naissance du poète, mais aussi un important choix de textes de Jean Laude inédits ou devenus introuvables : poèmes, extraits du journal, écrits sur l’art, critique littéraire.

Sommaire

Christine Dupouy et Michel Collot : Ouverture

Sur Jean Laude

Michel Collot : Situation littéraire de Jean Laude

Pierre-Yves Soucy : Jean Laude : Approche des fondements de la création

Christine Dupouy : « Seuil », « centre », « lieu » : de quelques mots-clés chez Jean Laude

Christian Doumet : Jean Laude vu du ciel

Thomas Augais : La spatialisation du poème dans Diana Trivia

Serge Linarès : Figures du livre chez Jean Laude

Marie Joqueviel-Bourjea : Pour un chromatisme différentiel

Esther Tellermann : Les Plages de Thulé : écrire le littoral



De Jean Laude



Poèmes

« Temps noir »

« Terre de veille » (extrait de Les Plages de Thulé)

« Le chant du retour » (extrait de Le Mur bleu)

« Diana Trivia, exploration 3 »

« Le dernier mot »

« Le miroir blanc »

« Orbes »

Manuscrits inédits

Journal (extraits)

« Du fin fond de l’aphasie » (extraits)

Textes sur l’art

« Jacques Doucet »

« La peinture de Philippe Bonnet » (extraits)

« La lumière profonde qui in-forme le fruit » (sur Byzantios)

« César Domela »

« Zao Wou-Ki »(extraits)

« Vieira da Silva ou l’unique obligation de la peinture » (extraits)

« Les tableaux-poèmes de Paul Klee » (extrait de « Paul Klee : lettres, écritures, signes »)

Critique littéraire

« Présence et actualité de Victor Segalen » (extraits)

« Jean Tortel : La parole et l’objet » (extraits)



Entretien

Réponses à Jean-Marie Le Sidaner (extraits).