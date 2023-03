Les serious games et le développement des compétences linguistiques, interculturelles et managériales : enjeux, cas d’application et perspectives







La revue RILEA (https://anlea.org/rilea/) prévoit de consacrer l'un de ses prochains numéros aux développements, pratiques et enjeux des jeux sérieux à usage pédagogique dans le développement des compétences linguistiques, interculturelles et managériales. Les raisons qui fondent ce projet sont multiples :



- le développement de la globalisation et de l’internationalisation des organisations invite plus que jamais à créer et développer des méthodes et/ou outils innovants dans le domaine des langues et du management interculturel, ces compétences devenant de plus en plus centrales dans un tel contexte ;



- les nouveaux publics étudiants imposent une réflexion accrue sur la pédagogie et les innovations pédagogiques permettant de créer de la motivation et un désir d’apprendre, chez l’apprenant et chez l’enseignant ;



- le développement de l’approche par compétences (APC) dans toutes les strates de l’enseignement (de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur) stimule pareillement la réflexion autour de pédagogies actives toujours au plus près des réalités professionnelles que pourra rencontrer l’élève ou l’étudiant ;



- le développement des logiciels et simulations de mises en situation professionnelle constitue une opportunité d’apprentissage dont doivent se saisir les équipes pédagogiques.



A toutes ces raisons s’ajoute le souhait de croiser la réflexion et/ou l’expérience des enseignants de langues d’un côté et d’économie-gestion de l’autre, enseignants qui collaborent dans de nombreuses filières universitaires, et plus particulièrement dans la filière LEA. Si les compétences professionnelles de nos étudiants à l’international devront porter à la fois sur le management et sur la maîtrise des langues étrangères, il est tout naturel, alors, de privilégier des approches pédagogiques qui permettent aux étudiants de mobiliser, conjointement ou simultanément, ces deux grands champs de compétences.



La revue RILEA invite donc les chercheurs, les enseignants, les enseignants-chercheurs et les professionnels à alimenter la réflexion autour des jeux sérieux dans trois grandes directions qui pourront bien sûr s’entrecroiser :



- jeux sérieux et entrepreneuriat



- jeux sérieux et interculturalité



- jeux sérieux et apprentissages des langues.



Ils pourront s’intéresser à tous types de jeux, qu’ils soient des jeux de rôles sans dispositifs matériels, des jeux se fondant sur un logiciel et/ou une application, des jeux de plateaux ou toute approche didactique ludique en lien avec les domaines exposés ci-dessus. Ils pourront également proposer une feuille de route pour la construction d’un jeu sérieux. Ils pourront analyser l’intérêt d’un jeu spécifique ou mener une réflexion plus générale sur le jeu sérieux – par exemple d’ordre historique (en s’intéressant à l’histoire et l’évolution du jeu sérieux à usage pédagogique), économique (en s’intéressant au marché du jeu sérieux à usage pédagogique), pédagogique (en témoignant par exemple de leur propre expérience d’animation d’un jeu sérieux) ou lié à tout autre domaine du savoir (psychologie, sociologie etc.), pourvu que l’approche choisie permette de mieux comprendre les enjeux, potentialités et/ou limites du jeu sérieux appliqué au développement des compétences linguistiques, interculturelles et/ou managériales.



Les personnes intéressées pourront participer de deux manières au numéro de RILEA :



- soit en proposant une contribution scientifique dont la longueur devra être comprise entre 40 000 et 60 000 signes maximum ;



- soit en proposant un témoignage d’expériences de collègues de LEA, ou de toute autre formation mêlant langues et management, ayant mobilisé des jeux sérieux dans leurs enseignements. Ces témoignages devront comporter une description et une analyse des expériences elles-mêmes, sous forme d'un texte dont la longueur devra être comprise entre 5000 et 25000 caractères (espaces compris).



Les langues de rédaction acceptées sont les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.







Les propositions (de contributions ou de témoignages) devront comporter les informations suivantes : un abstract de 10-15 lignes maximum ; nom et prénom de l’auteur, fonction exercée, courte présentation biobibliographique d’une dizaine de lignes.







Le calendrier retenu est le suivant :



- Les propositions devront être envoyées au plus tard le 1 juin 2023 à :



fabrice.de-poli@univ-smb.fr



raphael.dornier@univ-smb.fr



rilea@anlea.org



- Les contributeurs et témoins retenus seront prévenus au plus tard le 30 juin 2023.



- Les textes, qui devront respecter les normes rédactionnelles de la revue RILEA, devront être impérativement envoyés avant le 30 septembre 2023.