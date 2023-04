Signé Séverine

"J'accepte d’un cœur ingénu et fervent d’être un passant, un éphémère, de mourir tout à fait, fût-ce dans la mémoire des hommes, ce qui est, paraît-il, le comble du malheur… Journalistes, nous sommes pareils aux feuilles des arbres que le printemps voit naître et que l’hiver voit expirer… De quelle importance est cela si nous avons donné notre parcelle d’ombre, de fraîcheur et d’abri", écrivait Séverine, le 7 octobre 1922 dans Le Cri du Peuple. De 1883 à 1928, Caroline Rémy, dite Séverine (1855-1929) donna quelques six milles articles à la presse du temps, témoignant des événements traversés et du quotidien, du Second Empire au soutien à Sacco et Vanzetti. Les éditions L’Echappée redonnent à lire Séverine L’Insurgée, avec une préface de Paul Couturiau et une postface de Laurence Ducousso-Lacaze et Sophie Muscianese, un recueil qui réunit ses textes les plus flamboyants. Au détour de ces pages apparaissent les grands et petits noms de l’anarchisme auxquels elle rend hommage, les innombrables batailles des femmes et du mouvement ouvrier, et le parfum de poudre et de révolte de ces années tumultueuses.

Signalons au passage la publication dans la collection "L'Esprit du peuple" des éditions La Thébaïde du premier roman de Marcelle Capy (1891-1962), Des Hommes passèrent..., par les soins d'Hélène Baty-Delalande. Rédigé sous les auspices de Jaurès, Romain Rolland et Séverine, ce roman reçut le prix… Séverine créé en 1930 pour couronner un ouvrage utile à la paix, écrit par une femme. Ancrée dans l’univers rural, cette chronique d’un village déserté par les hommes partis au front forme le théâtre des souffrances féminines, soulagées tardivement pour le travail de la terre par l’envoi en renfort de prisonniers allemands, puis russes. Dans le quotidien des paysannes, de leurs renoncements, des rencontres — « ces hommes étaient des Allemands. Eh bien... et après ? », — le bon sens des femmes atteint l’universalité de la condition humaine et la vie simple. S’exprime ici l’immensité d’un traumatisme qui n’épargne pas les femmes restées seules.

Illustr.: Portrait de Séverine (Caroline Rémy de Guebhard, 1855-1929) par Auguste Renoir.