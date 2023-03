Marcelle Capy, Des Hommes passèrent...

Préface d'Hélène Baty-Delalande.



Ce premier roman est rédigé sous les auspices de Jaurès, Romain Rolland et Séverine, dédié à cette dernière, qui disait qu’« il faut toujours dire la vérité ». Il reçoit le prix Séverine en 1930, créé pour couronner un ouvrage utile à la paix, écrit par une femme. Le jury récompense un texte témoignant pour les femmes, au nom des femmes, pour mieux condamner l’absurdité d’une guerre qui ébranle toutes les existences.

Ancrée dans l’univers rural, cette chronique d’un village déserté par les hommes partis au front forme le théâtre des souffrances féminines, soulagées tardivement pour le travail de la terre par l’envoi en renfort de prisonniers allemands, puis russes. Dans le quotidien des paysannes, de leurs renoncements, des rencontres — « ces hommes étaient des Allemands. Eh bien... et après ? », — le bon sens des femmes atteint l’universalité de la condition humaine et la vie simple. S’exprime ici l’immensité d’un traumatisme qui n’épargne pas les femmes restées seules, dépouillé de toute idéologie.



« Des Hommes passèrent... est l’histoire vraie d’un village de France à travers la guerre, un village soulevé d’abord, comme les autres, de patriotisme et de haine, et qui apprend lentement, par la douleur, la nécessité du pain, en écoutant la grande voix sourde de la terre, qui apprend la fraternité des hommes à travers les frontières. Pas de littérature, de lyrisme facile, d’apostrophes. Seulement des faits. Et par la seule accumulation des faits, c’est comme une grande plainte monotone qui monte, qui grandit, qui s’élève, qui remplit tout, avec tout ce qu’on sent derrière, — la pitié, la colère, l’indignation, la révolte, la pitié surtout, la pitié. » — Simone Téry, Les Nouvelles littéraires.



Marcelle Capy (1891-1962), femme de lettres, militante pacifiste, féministe et socialiste libertaire, soutient le combat social et politique dans ses reportages. Une voix de femme dans la mêlée, son premier ouvrage, est préfacé par Romain Rolland, prix Nobel de littérature.