Gérald Gaillard, Françoise Héritier, la biographie (préf. de Michelle Perrot)

Françoise Héritier est une femme exceptionnelle. Anthropologue spécialiste de l’Afrique, elle a mené d’importants travaux sur la parenté.

Élue au Collège de France, elle y a pris la succession de Claude Lévi-Strauss. Elle a aussi contribué à la pensée féministe. Par son œuvre, sa stature d’intellectuelle et son action publique, elle est un modèle pour les femmes.

Parfaite introduction à la lecture de ses livres, la biographie de Gérald Gaillard restitue sa jeunesse et ses années de formation, et brosse le tableau d’une époque et d’une atmosphère intellectuelle. Elle retrace le parcours de la chercheuse, à Paris et aussi chez les Samo de Haute-Volta, confrontée à l’étrangeté de mondes éloignés du nôtre.

Après des incursions dans l’œuvre scientifique (inceste, valence différentielle des sexes, etc.), le livre présente les engagements de Françoise Héritier, qui a accompagné le mouvement féministe ainsi que d’autres causes – immigration, sida, homosexualité, gestation pour autrui. On découvre alors des facettes souvent méconnues de l’action de cette femme discrète, qui avait également un talent magnifique pour partager ce qui fait « le sel de la vie », selon le titre d’un petit livre intimiste où elle se confiait.

Un bel hommage à l’œuvre et à la vie de Françoise Héritier, grande intellectuelle et actrice passionnée de son temps.

Feuilleter l'ouvrage et parcourir sa table des matières…



Gérald Gaillard est anthropologue. Il est né à Bouaké (Côte d’Ivoire) et a mené des recherches en Afrique. Docteur en ethnologie (EHESS) et titulaire d’une HDR, il a enseigné à l’université Paris-VIII et à l’université de Lille.



Françoise Héritier a publié aux éditions Odile Jacob, Les Deux Sœurs et leur mère : anthropologie de l’inceste, Masculin-Féminin ; et aussi des livres plus personnels, qui sont des best-sellers : Le Sel de la vie, Le Goût des mots, Au gré des jours.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Françoise Héritier a posteriori" par Isaac Desarthe (en ligne le 15 mars 2023).

Dans sa biographie de Françoise Héritier, l’anthropologue Gérald Gaillard entend mettre « en situation » l’itinéraire de la chercheuse. Les trois premiers chapitres, consacrés à ses années de formation et à ses premiers terrains, s’appuient sur des matériaux issus de la thèse de l’auteur (entretiens oraux, archives de l’EHESS et du Centre Africain de la Sorbonne), lui permettant d’éclairer à grands traits ses sociabilités à ses débuts et son parcours institutionnel dans le contexte de l’africanisme français des années 1960. En revanche, la suite du livre, s’appuyant presque exclusivement sur des entretiens rétrospectifs de Françoise Héritier et sur ses publications, propose une mise en situation qu’il nous paraît nécessaire de discuter.