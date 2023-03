Censure et autocensure (Équipe Genre en Asie - IFRAE, Inalco Paris)

Journée d’étude “Censure et autocensure”, de l’équipe Genre en Asie(IFRAE)



Censure et autocensure interviennent en Asie de l’Est et du Sud-Est dans différents domaines, tels que les arts, la littérature, ou de manière plus contemporaine la presse et la communication sur les réseaux sociaux, très contrôlées dans des États tels que la Chine ou le Laos. Les causes de cette censure sont évidemment politiques, mais peuvent aussi êtrereligieuses, sociales, historiques ou ethniques (par exemple concernant les minorités dans des pays pour la plupart bouddhistes et dominés par uneethnie majoritaire). Pour ce qui est de la question du genre, censure et autocensure s’articulent dans cette région du monde autour de plusieursphénomènes : sociétés d’héritage souvent patriarcal (bien que la régionoffre une diversité de modèles familiaux et sociétaux), sexisme structurel, constructions sociales des féminités et masculinités, étouffement du discours sur la sexualité, voire répression des minorités sexuelles.



À titre d’exemple, dans le contexte de l’Asie de l’Est, on trouve de nombreux exemples de censure du discours sur la sexualité: les « petits carrés blancs » (youxi pin 游戲品) dans les œuvres érotiques de la Chine impériale tardive, la censure partielle des vidéos pornographiques au Japon, la campagne du Comité d’Éthique sur les Communications Internet (정보통신윤리위원회) de la Corée du Sud pour lutter contre les sites « obscènes » montrant du contenu homosexuel…



L’intériorisation des modèles sociétaux dans ces régions, mais aussid’autres facteurs présents dans le champ universitaire français, affectent la recherche sur les études de genre elles-mêmes. L’autocensure s’opèreainsi dans le domaine anthropologique et sociologique sur le genre et la sexualité, abordant des sujets jugés sensibles dans certaines régions de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, voire en Europe.



La journée d’étude pluridisciplinaire et aréale « Censure et autocensure » a vocation à discuter des problématiques liées aux études de genre en Asie de l’Est et du Sud-Est, qu’elles concernent la sociétécivile, les arts, ou même la recherche. Les propositions, sous forme d’un résumé succinct (environ 250 mots), accompagné d’un bref CV, doiventnous parvenir à nicolas.barcikowsky@inalco.fr et ruben.almendros@inalco.fr avant le 31 mars 2023.

La journée d’étude aura quant à elle lieu le 26 mai à l'INALCO, une pause déjeuner sera prévue.

—



Comité d’organisation



Rubén ALMENDROS (Doctorant, IFRAE)



Nicolas BARCIKOWSKY (Doctorant, IFRAE)



Comité scientifique



Cam Thi DOAN (PU, IFRAE)



Vincent DURAND-DASTÈS (PU, IFRAE)



Isabelle KONUMA (PU, IFRAE)



Françoise ROBIN (PU, IFRAE)

—



Bibliographie indicative



Allison, Anne. Permitted and Prohibited Desires: Mothers, Comics, and Censorship in Japan. Berkeley, University of California Press, 2000.



Bond, Jennifer, Coraline Jortay et Chang Liu (dir.). Sextant 38 (2022):« Precarious peripheries ». https://doi.org/10.4000/sextant.697.



Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire: l’économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard, 1982.



Ducas, Sylvie. « Censure et autocensure de l’écrivain ». Ethnologie française 36(1) (2006): 111–19. https://doi.org/10.3917/ethn.061.0111.



Durand-Dastès, Vincent, « Les petits carrés blancs et le roman enlangue vulgaire : un youxi pin 游戲品 ». Impressions d’Extrême-Orient 6 (2016): https://doi.org/10.4000/ideo.481.



Hu Siao Chen. « In the Name of Correctness: Ding Yaokang’s Xu JinPing Mei as a Reading of Jin Ping Mei ». In: Huang, Martin W. (éd), Snakes' Legs Sequels, Continuations, Rewritings, and Chinese Fiction. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004: 75–97.



Jackson, Peter A. « The Thai regime of images ». Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 19(2) (2004): 181–218.



Kim, Chung-Kang. « Nation, Subculture, and Queer Representation: The Film Male Kisaeng and the Politics of Gender and Sexuality in 1960s South Korea ». Journal of the History of Sexuality 24 (2005): 455–477. https://doi.org/10.7560/JHS24305.



McLelland, Mark, et Vera Mackie (éd). Routledge Handbook of Sexuality Studies in East Asia. New York: Routledge, 2014.



Ong, Elvin. « Online Repression and Self-Censorship: Evidence from Southeast Asia ». Government and Opposition 56(1) (janvier 2021): 141–62. https://doi.org/10.1017/gov.2019.18.



Robin, Françoise. « Cet obscur objet de la censure. Le cinématibétain en République populaire de Chine ». In: Triollet, Christophe (dir.), Darkness, censure & cinéma (7. Orient). La Madeleine: Leffmotif, 2022: 315–341.



Scott, James C. La domination et les arts de la résistance: fragments du discours subalterne. Paris: Éditions Amsterdam, 2019.



Sommer, Matthew H. Sex, Law, and Society in Late Imperial China. Stanford: Stanford University Press, 2000.



Viernes, Noah Keone. « Restricted Vision: Censorship and Cinematic Resistance in Thailand ». Journal of Southeast Asian Studies 52(4) (décembre 2021): 634–57. https://doi.org/10.1017/S0022463421000990.