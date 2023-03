Gaëlle Debeaux et alii (dir.), L'enquête en partage

Forme de représentation héritée du XIXe siècle, l’enquête ne cesse d’être réinvestie par les arts et la littérature. Cet ouvrage collectif présente ainsi des études de cas dans lesquelles les arts et la littérature jouent avec l’enquête afin de la bouleverser de l’intérieur et de déstabiliser nos habitudes de perception logique du monde. Détournée et hybridée, l’enquête acquiert alors une puissance neuve par le trouble qu’elle engendre. Dans une posture désormais instable, le lecteur-enquêteur mène son investigation sans système explicatif préconstruit, endossant une démarche réflexive qui fait écho à la posture du chercheur. Confrontée à d’autres modèles artistiques ou scientifiques, l’enquête ouvre une brèche vers de nouveaux espaces d’exploration du monde. Ce sont quelques-uns de ces espaces que le livre tente de comprendre et sur lesquels il entend lui-même enquêter.

Sommaire

Hybridation : l'enquête en eaux troubles

Décevoir l’enquête pour souligner la complexité du monde : exploitation et mise à distance du roman policier dans The Nice and the Good d’Iris Murdoch

L’enquête empêchée : le tragique dans le « Country Noir » contemporain

Violences et enquête policière dans la réécriture des contes de Grimm

Louise-Michel ou le retournement de l’Affaire John Fitzgerald Kennedy

Participation : (im)puissance du lecteur sans carte

L’enquête suspendue. Poétique de l’inachèvement dans le roman policier d’énigme

Textes ludiques, textes trompeurs : les stratégies de lecture d’un lecteur-enquêteur chez Éric Chevillard, Pierre Senges et Arno Bertina

Parcourir l’œuvre, est-ce l’enquêter ? Le cas de la lecture de l’hypertexte de fiction

Incarnation : pour une nouvelle causalité de la recherche ?

Du tableau au tatouage : de quelques manières de conduire l’enquête autour des artefacts culturels

Enquêter le discours, faire parler l’indice : médiatisation, réitération, disparition. Effacement de Roger Blin au profit de la pièce Les Paravents de Jean Genet

Marcher avec les danseurs. Vers une anthropologie de l’énergie

