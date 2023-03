BOXE !  Round 1 : Arts et boxes du XVIIIe siècle à nos jours (Paris Nanterre)

Journée d’étude



BOXE ! Round 1 : Arts et boxes du XVIIIe siècle à nos jours



27 mars 2023, Université Paris Nanterre – Bâtiment Max Weber – salle des conférences





9h15 Accueil des participant.e.s



9h30 « Introduction : de la boxe comme esthétique aux portraits d’artistes en boxeur.ses », Marine Nédélec



10h « L’Esthétique de la boxe », David Scott (Université de Dublin)



10h30 « Punch out : iconographie et culture visuelle de la boxe au XVIIIe et XIXe siècles », Maxime Georges-Métraux (Galerie Hubert Duchemin)



10h30-11h Pause



11h30 « Les “Boxeurs” de Géricault (1818) : une représentation romantique en quête de sentiments », Jean-François Loudcher (Université de Bordeaux)



12h « George Grosz et la boxe. Le portrait de Max Schmeling (1926) », Gitta Ho (Ministère de la Culture / Beaux-Arts de Berne)



12h30 « Boxe et boxeurs dans la culture visuelle fasciste : le corps sportif entre norme et subversion », Sara Vitacca (Bibliotheca Hertziana)

14h30 « Boxe et iconographie publicitaire dans le monde anglophone (1910-1960) : enjeux économiques et représentations genrées », Charlotte Estrade (Université Paris Nanterre)



15h « Ashita no Joe : un héros de la classe ouvrière japonaise au crépuscule des années 60 », Samuel Levêque (Institut Natura e Teoria Pirenèus)



15h30 « Mohamed Ali, Icône du XXe siècle. Analyse photographique de La Passion de Mohamed Ali (George Lois et Carl Fisher, 1968) », Myriam Mellouli (Le Mans Université)



16h-16h30 Pause



16h30 « “Rocky”, blockbusters et art légitime », Loïc Artiaga (Université de Limoges)



17h « Jean-Michel Basquiat, boxer en peinture : entre métaphysique et quête d’émancipation », Azzeddine Habib (INBA Tétouan)



17h30 « Les artistes et la boxe depuis les années 1990 : raisons d’une rencontre de haut niveau », Jean-Marc Huitorel





Journée d’étude organisée par Marine Nédélec et Aurélie Petiot



petiot.aurelie@gmail.com et nedelec.marine@gmail.com