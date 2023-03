Critique n° 910 : "Neuf comme l'antique. La Grèce ancienne au présent"

« Les Grecs ne sont pas nos ancêtres », nous dit l’helléniste Pierre Judet de La Combe. Blasphème ? Non. Simple rappel : de renaissance en renaissance, c’est nous qui adoptons les Grecs.

Nous vivons aujourd’hui l’une de ces renaissances. Les « langues mortes » n’ont jamais été plus menacées, les humanités classiques plus marginalisées ; la Grèce ancienne, pourtant, ne cesse de susciter des travaux qui interrogent vigoureusement notre présent politique, éthique et philosophique.

Ce numéro l’illustre. Marielle Macé y présente le maître-ouvrage de Frédérique Ildefonse sur la conception grecque du sujet. Marc Lebiez montre l’omniprésence d’Athènes dans nos débats sur démocratie et démagogie. Martin Rueff s’attache aux pleureuses comme à un phénomène remarquable de pérennité anthropologique. Philippe Roger évoque la Grèce de Roland Barthes dont le Mémoire sur la tragédie grecque, resté inédit, vient de paraître. Pascal Charvet commente l’imposant Tout Homère auquel a contribué, en tant que traducteur de l’Iliade, Pierre Judet de La Combe – qui lui-même répond à nos questions sur cette présence de la Grèce parmi nous.



Pierre Judet de La Combe : Des dieux et des hommes



Pascal Charvet : Homère in extenso



Marielle Macé : Regarde à l’intérieur



Marc Lebiez : Regards politiques sur la démocratie athénienne



Martin Rueff : Pleurer à la grecque. De Martino, Pavese et la lamentation funèbre antique



Philippe Roger : Roland Barthes au miroir de la Grèce

Patrick Rödel : Michel Serres. Formation d’un penseur