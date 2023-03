Cent ans d’études romanes en Bulgarie : legs et (dis)continuité (CIER Sofia 2023)

Cent ans d’études romanes en Bulgarie : legs et (dis)continuité

Colloque international d’études romanes (CIER)

Sofia, 16-18 novembre 2023

Appel à communications



Cette année, le CIER est dédié à la célébration du centenaire du Département d’études romanes à l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid ». Nous proposons quatre ateliers thématiques et disciplinaires, liés aux domaines de recherche et d’enseignement du Professeur Thomas S. Thomov, le fondateur du Département :



Atelier 1 : « La recherche en langues et en littératures médiévales : quelques perspectives actuelles »



Atelier 2 : « Dialogues, continuité, ouverture : le cas des littératures romanes »



Atelier 3 : « 110 ans après Saussure : diversité de théories et de méthodes dans les sciences du langage »



Atelier 4 : « Histoire des études romanes en Bulgarie et ailleurs »



Pour tous les détails des ateliers, de la soumission des propositions de communication et de la participation au colloque, cf. site web du colloque.



Les langues du colloque sont le français, l’italien, le roumain, l’espagnol et le portugais. Chaque communication aura une durée de 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de discussion. Les organisateurs envisagent la publication d’une sélection d’articles, rédigés à la base des communications orales présentées, dans des numéros thématiques de plusieurs revues d’études romanes.



Calendrier :

31 mai 2023 : date limite de soumission des propositions

15 juillet 2023 : réponse du comité scientifique et des organisateurs

10 septembre 2023 : inscription au CIER

20 septembre 2023 : programme du CIER



Comité d’organisation : Malinka Velinova (organisatrice principale), Antoaneta Robova, Elena Dineva, Radeya Gesheva, Teodora Tzankova, Ivaylo Burov, Carmen Mîrzea Vasile, Nikola Krastev, Diana Vargolomova, Evgeniya Atanassova, Valtchan Valtchanov, Vladimir Sungarski