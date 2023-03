Charles Larmor, De déraisonnables désaccords. Entretiens avec Pierre Fasula

«La clarté indispensable à la philosophie est l’effort de rendre sa pensée pleinement ouverte à la critique.»

Charles Larmore Professeur à l’Université Columbia de New-York pendant 20 ans, puis à celle de Brown (Providence), Charles Larmore a développé dans son ouvrage Les pratiques du moi(2004) une réflexion sur la subjectivité qui a profondément marqué l’histoire de la philosophie analytique. Il est l’une des voix les plus originales et les plus radicales de la théorie morale contemporaine, et propose ici la synthèse de son itinéraire intellectuel.

Agrégé et docteur en philosophie, Pierre Fasula est chercheur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur la philosophie de la littérature et la philosophie morale.

L’œuvre de Charles Larmore, le plus français des philosophes américains, s’impose au fil des ans comme incontournable. Les entretiens que le philosophe a accordés à Pierre Fasula sous le titre De raisonnables désaccords apportent plus qu’une simple clarification de ses idées maîtresses. La notion de « désaccords raisonnables » permet de faire communiquer les différentes facettes de cette œuvre, de sa conception de la pratique de la philosophie et du statut de la vérité à ses conceptions éthiques et politiques.