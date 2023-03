Colloque Raymond Radiguet (Saint-Maur des Fossés)

Colloque du centenaire de la mort de

RAYMOND RADIGUET



Saint-Maur, 1903 – Paris, 1923



Hôtel de Ville de Saint-Maur-des-Fossés



20 et 21 octobre 2023



Organisation :

Pierre Gillon (historien, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie),



Aurélien Prévot (historien, conseiller municipal de Saint-Maur)

et François Vanoosthuyse (professeur de littérature française, Université de Rouen Normandie)





Raymond Radiguet est né à Saint-Maur-des-Fossés le 18 juin 1903 ; il est mort à Paris le 12 décembre 1923. Fils de Maurice Radiguet, célèbre caricaturiste, il passe l’essentiel de son adolescence dans la demeure familiale de l’avenue Charles VII au cœur du Parc-Saint-Maur. Mais il fréquente très tôt les milieux journalistiques et artistiques parisiens, notamment en livrant aux journaux (Le Rire, la Vie parisienne ou l’Assiette au beurre par exemple) les caricatures dessinées par son père. La ville et le quartier de son enfance servent de décor à son premier roman.

Le colloque a pour objet de rendre hommage à l’écrivain précoce et talentueux que fut cet enfant de Saint-Maur. On évoquera ses deux œuvres les plus célèbres, Le Diable au corps et Le Bal du comte d’Orgel, mais également des aspects moins connus de son travail artistique (la poésie, la collaboration avec le groupe des Six). On s’intéressera aux figures qui l’ont lancé dans la carrière littéraire (Cocteau, Grasset, entre autres), mais aussi à l’environnement saint-maurien où il a grandi et qui a nourri ses fictions (sa famille, ses fréquentations, son quartier).

Le colloque Raymond Radiguet se tiendra en présence de Mme Chloé Radiguet et de M. Julien Cendres. Il est organisé conjointement par la ville de Saint-Maur-des-Fossés, par la Société d’Histoire et d’Archéologie « Le Vieux-Saint-Maur » et par le laboratoire CÉRÉdI de l’Université de Rouen Normandie.

Des lectures et la projection de l’adaptation filmique du Diable au corps (Claude Autant-Lara, 1947, avec Gérard Philipe et Micheline Presle) sont programmées.

Le comité scientifique est composé d’Olivier Belin (Université de Rouen Normandie), Pierre Gillon, Elisabeth Le Corre (Université Paris-Est Créteil), Olivier Penot-Lacassagne (Université Sorbonne Nouvelle), Aurélien Prévot, François Vanoosthuyse (Université de Rouen Normandie).



Les propositions sont à envoyer avant le 15 juin 2023 à l’adresse :

colloqueradiguet2023@laposte.net