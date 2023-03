Les futurités noires (revue Possibles)

APPEL DE TEXTES



« Futurités noires »



Sous la direction de Chloé Savoie-Bernard et de Kharoll-Ann Souffrant



La revue d'idées Possibles est à la recherche d’auteurs et d’autrices intéressé.es à écrire un texte pour son numéro de l’hiver 2024 dirigé conjointement par Chloé Savoie-Bernard et Kharoll-Ann Souffrant. Il aborderait un vaste éventail de questionnements en lien avec les futurités noires, et ce, en dressant des liens avec le passé et le présent. Si, comme le veut Sylvia Wynter, le fait d’être humain est moins un praxis qu’un devenir, quelles potentialités les futurités noires peuvent-elles (re)mettre de l’avant pour nous sortir de l’effondrement climatique qui nous guette? Comment les questions de capacitisme ainsi que d’handicaps (visibles ou invisibles) peuvent-elles s’articuler pour tendre vers une plus grande équité et justice dans ce domaine? En outre, comment le fait de replonger dans les approches intersectionnelles, décoloniales et postcoloniales peuvent offrir des solutions par, pour et avec les communautés noires? Si, pour reprendre les mots d’Ingrid LaFleur, l’afrofuturisme représente une façon « d’envisager le futur par la lorgnette de la culture noire », comment ce futur est-il lié à la libération ? Ou finalement, comment repenser la question de la solidarité à la lumière des futures possibles des féminismes noirs ?



Il est à noter que les auteur.ices recevront une rémunération de 125$ pour leur texte. Le texte serait à remettre pour le premier août 2023.

Nombre de mots : 4000 mots maximum (pas de minimum requis)

—

À propos de la revue:



Possibles est née de la rencontre, en 1974, de poètes (Roland Giguère, Gérald Godin, Gilles Hénault, Gaston Miron) et de sociologues (Gabriel Gagnon et Marcel Rioux) soucieux de rêver et de construire une société québécoise solidaire, créative et émancipée de ses multiples sources d’aliénation.



La revue Possibles est une revue d’idées qui allie rigueur intellectuelle et accessibilité de l’analyse.



La revue Possibles est une revue auto-gérée, auto-financée et collaborative.

À propos des directrices du numéro



Chloé Savoie-Bernard est professeure associée à l’Université Queen’s. Ses recherches s’intéressent aux féminismes et à la construction de l’histoire et de la mémoire chez les enfants de personnes immigrantes. Elle est aussi écrivaine, traductrice, éditrice et développe une pratique en performance.



Kharoll-Ann Souffrant est travailleuse sociale et candidate au doctorat en service social à l’Université d’Ottawa. Son projet de thèse porte sur le mouvement québécois #MoiAussi du regard de militantes afroféministes. Elle est chroniqueuse indépendante pour plusieurs médias québécois et est l’autrice de l’essai, Le privilège de dénoncer, portant sur ses intérêts de recherche. Elle est également chargée de cours au Département de criminologie de l’Université d’Ottawa et à l’École de travail social de l’Université de Montréal.



Pour les personnes intéressées, contactez Chloé Savoie-Bernard (chloe.savoiebernard@queensu.ca) ou Kharoll-Ann Souffrant (ksouf081@uottawa.ca)