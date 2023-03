Image & Narrative, vol. 24, n° 1 : "Le livre, le musée et l'enfant"

Ce numéro entièrement bilingue (français/anglais) d’Image & narrative analyse les relations entre le musée d’art et le livre jeunesse : comment les livres pour enfants édités par les musées s’articulent-ils avec leurs collections ? Quelle image donnent-ils de l’institution ? Quelle place a le livre dans le cadre du dispositif global de médiation élaboré par le musée ?



Un prochain numéro, à paraître en octobre 2023, prolongera la réflexion en se demandant quel type d’initiation à l’art proposent ces «musées de papier».

Sommaire

Thematic Cluster

Introduction: Le livre jeunesse sur l’art et le musée

Ivanne Rialland 1-11

Le musée du Louvre et ses collections dans les livres jeunesse sur l’art (1990-2020) : entre plaisir des yeux, imaginaire et savoirs historiques

Myriam Metayer 23-37

Un musée des merveilles : le livre jeunesse comme vecteur d’attachement au lieu muséal. L’exemple des éditions du Louvre

Ivanne Rialland 52-65

Quelle place pour l’art à destination des enfants dans les livres du fonds patrimonial Heure joyeuse – médiathèque Françoise-Sagan?

Hélène Valotteau 79-92

Art Museums as Educators: Publishing for Young People

Philip Yenawine 107-120



Various Articles

L’Homme à la Tête de Télé. Serge Gainsbourg’s subversive stylisation of a television persona

Tessa Vannieuwenhuyze 138-162

“News Portraits:” the Photojournalism of Gilles Caron (1965-1970)

Clara Bouveresse 163-186

Experiences

Retour à Rome

Beat Streuli 187-195

Ring the Bells (Prologue): Moirai, 2023

Hilde Van Gelder 196-230

Review Articles

The Comics Form: The Art of Sequenced Images

Maahen Ahmed 231-233

L’Incroyable Histoire de la littérature française

Chris Reyns-Chikuma 234-237

L’affaire Delorme

Chris Reyns-Chikuma 238-240

Aramus : À la recherche d’une civilisation perdue

Chris Reyns-Chikuma 241-245